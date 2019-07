Maria de Filippi e Maurizio Costanzo sono sulla soglia dei 25 anni insieme, ma spunta una foto che spiazza tutti. Ecco cos’è successo

Aspettando di rivedere la nuova stagione su Canale 5, questa sera, in onda su Rete 4, verrà trasmessa nuovamente una puntata del Maurizio Costanzo Show.

Attualmente la moglie Maria De Filippi si è presa una vacanza in Corsica, nella quale ha portato con sé il suo cane e i suoi collaboratori.

Maria De Filippi è in attesa di passare del tempo in totale relax con il marito Maurizio Costanzo

Subito dopo la conduttrice pavese passerà qualche giorno di relax assieme al celebre marito. Tuttavia, poco fa, sul web, hanno cominciato a girare delle immagini amarcord che concernono la coppia televisiva.

Foto che immortalano il giornalista romano senza veli al bordo di una piscina mentre la consorte si premura di coprirlo. In questi giorni, infatti, su internet sono ricomparsi come per magia alcuni scatti risalenti al 1991, quando Queen Mary e la sua dolce metà furono paparazzati in piscina.

Immagini veramente imbarazzanti in quanto i fotografi beccarono il giornalista capitolino nel momento in cui era completamente svestito e la moglie stava nascondendo le sue nudità con un accappatoio.

Foto amarcord che furono il punto d’avvio della relazione sentimentale tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. Difatti, nel 1991 ancora i due non erano ancora convolati a nozze e all’epoca le suddette foto crearono un vero e proprio scandalo.

Oggi le foto avrebbero avuto un altro impatto

E pensare che a quell’epoca non incombevano ancora, prepotenti, i social network, altrimenti gli scatti sopra citati avrebbero fatto il giro del mondo in tempo record.

Oggi, al contrario,, quelle foto amacord di Costanzo attirerebbero a sé davvero poca fama, dal momento che ormai siamo abituati a personaggi dello spettacolo senza veli.

Il prossimo anno i due finalmente tangeranno un grandissimo traguardo, ovvero sia le nozze d’argento. Da all’incirca 25 anni i due conduttori sono innamorati come fosse il primo giorno.