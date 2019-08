Maurizio Costanzo, la paura di morire lasciando sola Maria De Filippi: ‘Vorrei essere ricordato così’

Il noto conduttore Maurizio Costanzo, si racconta in un’intervista molto interessante rilasciata al settimanale Chi, parlando della sua vita privata, la sua famiglia ed il suo grande amore Maria.

Un Maurizio Costanzo del tutto inedito si racconta al settimanale Chi, parlando della sua vita e dei suoi affetti. Il conduttore pone l’attenzione sopratutto su Maria, con la quale sta insieme dal 1995.

Racconta la sua quotidianità con lei, partendo proprio dagli ultimi giorni, le vacanze che hanno trascorso insieme, la coppia è più affiatata che mai.

Maurizio ha detto:

È una estate come tante. Io a casa, Maria in barca. Dopo pranzo ci separiamo, per poi ritrovarci alle 19. […] Ogni coppia dovrebbe investire nel piacere di ritrovarsi