Maturità 2020, la Ministra Azzolina: “Prepareremo un piano di emergenza”

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, preannuncia la possibilità di un piano di emergenza per gli esami di Maturità 2020, nel caso la chiusura delle scuole proseguisse.

La Maturità 2020 non sarebbe a rischio: è quanto fa sapere la Azzolina.

Un piano di emergenza per gli esami di Maturità 2020

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, fa sapere che non ci sarà nessun 6 politico in pagella al temine dell’anno scolastico. L’emergenza coronavirus, che ha prolungato di un’altra settimana la chiusura di alcune scuole, potrebbe mettere a rischio l’anno in corso.

Come evidenzia La Repubblica, la Ministra boccia la possibilità di un 6 politico in pagella, ma conta sul senso di responsabilità della scuola.

La speranza è quella che gli studenti possano fare presto ritorno in aula, ma se così non fosse si penserà ad un piano emergenziale anche per gli esami di Maturità 2020.

Una situazione anomala quella che sta vivendo l’Italia nelle ultime settimane per via dell’emergenza coronavirus. Scuole ancora chiuse nella zona rossa e contatti sociali ridotti al minimo indispensabile.

È notizia di ieri che 2 docenti dell’Università Federico II di Napoli sono risultati positivi al tampone. Nonostante ciò, le lezioni in Ateneo vanno avanti.

Nessun rischio per l’anno scolastico

La ministra Azzolina ha assicurato che non ci sarà nessun rischio di perdere l’anno scolastico. Qualora non si raggiungano i 200 giorni di frequenza, si potrebbe infatti perdere l’anno, ma il Ministero dell’Istruzione si sta già muovendo in questo senso per ovviare al problema.

Sono quindi partiti i webinar, seminari online per i docenti. Nel caso in cui le chiusure degli Istituti dovessero proseguire, si potrebbe pensare di recuperare i giorni persi posticipando la chiusura della scuola.

“Le istituzioni scolastiche potranno valutare la possibilità di adattare il calendario scolastico per recuperare i giorni persi”

è quanto si legge sul sito del Miur.

La scuola dovrà fare affidamento sul suo senso di responsabilità.