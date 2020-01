Sono state comunicate le materie della seconda prova della Maturità 2020 e le novità per gli studenti. Ecco cosa ha comunicato il Ministro Lucia Azzolina

Nuova maturità 2020 con le materie annunciate oggi dal Ministro Lucia Azzolina: ecco tutte le novità!

Seconda prova e novità 2020

Il Ministro della Scuola Lucia Azzolina ha annunciato le novità e le materie per la seconda prova attraverso il profilo Instagram del Ministero.

Esattamente come per il 2019 la prova resterà multidisciplinare a parte per certi corsi di studio che hanno una disciplina caratterizzante. Ma andiamo per ordine:

Liceo Classico greco e latino

Liceo Scientifico matematica e fisica

Enogastronomia e ospitalità alberghiera laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e scienza e cultura dell’alimentazione

Istituto Servizi Agricoltura valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed economia agraria (sviluppo del territorio)

Tecnico per il Turismo la seconda prova sarà Discipline turistiche e lingua inglese

Tecnico Informatico sistemi di reti e informatica

Per quanto riguarda la prova orale sarà da considerarsi pluridisciplinare e sarà la commissione a predisporre il da farsi, partendo da un testo – da un progetto – un quesito oppure un documento. Il colloquio si svolgerà dinanzi alla commissione come sempre e sarà quest’ultima a dare l’input al candidato per iniziare il suo esame.

Non ci sarà alcun sorteggio con buste e altri dettagli già utilizzati ma non citati dalla Azzolina.

Le date ufficiali

Martedì 17 giugno 2020 inizierà l’esame per 500mila studenti italiani che sono all’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. In questa giornata affronteranno la prima prova scritta uguale per tutti.

Il 18 giugno 2020 ci sarà la seconda prova scritta come sopra definito. Mentre per l’orale non si hanno ancora date certe.