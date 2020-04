Maturità 2020, studenti promuovono la Azzolina: date ed esami proposti

Secondo un sondaggio gli studenti approvano le opzioni proposte dal Ministero per la Maturità 2020, prove personalizzate e date confermate entro l’estate.

Nonostante non si conosca ancora il destino del rientro in aula la maggioranza degli studenti ha accolto favorevolmente le opzioni trapelate dal Ministero. Per tutti la voglia è di una Maturità 2020 fatta su misura mantenendo le date classiche.

Azzolina: “Per le date del rientro ancora nulla di definito”

Come ribadito più volte dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, non ultimo nella trasmissione “Che tempo che Fa” al momento non esiste ancora una data definita per il rientro a scuola.

La riapertura delle aule potrà avvenire solo quando le evidenze sanitarie confermeranno l’azzeramento del rischio di contagio da coronavirus.

La data spartiacque appare dunque quella del 18 aprile, quando cioè verrà ridiscusso il proseguo o meno delle misure restrittive previste dal Dpcm.

Per l’Azzolina qualora la situazione coronavirus si ripresentasse un autunno il Ministero potrebbe prevedere già il rinforzo della didattica online che sta venendo potenziata proprio in questo periodo di chiusura forzata.

“QUESTO ANNO SCOLASTICO NON SARÀ PERSO GRAZIE ALLA DIDATTICA A DISTANZA E PREPARIAMO ANCHE L’INIZIO SCOLASTICO”

Studenti concordi sulla Maturità 2020

Secondo un sondaggio ideato e proposto dal noto sito per ragazzi Skuola.net somministrato a 3mila studenti dell’ultimo anno delle superiori.

Per il 42% dei giovani la prima ipotesi possibile per la Maturità 2020 è quella più apprezzata. Un esame su misura, con la prima prova di italiano su tematiche scolastiche e la seconda prova definita da istituto ad istituto a seconda del programma svolto.

Il 38% degli studenti per non disdegna nemmeno la possibilità di un esame tutto on line come preventivato nel caso in cui il 18 aprile si chiarisse che se non è possibile rientrare a scuola per questo anno scolastico.

Maturità online con esame più lungo e solo orale, con la stragrande maggioranza dei ragazzi che concorda due punti fondamentali: non slittare a dopo l’estate per l’esame ed avere la commissione interna.