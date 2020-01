Matteo Salvini, la reazione dopo la chiusura dei seggi: “C’è stata partita, per me è una emozione”

Dopo la chiusura dei seggi in Emilia Romagna, Matteo Salvini commenta e si reputa comunque soddisfatto per la partita giocata. Ecco le sue parole

La chiusura dei seggi in Emila Romagna ha portato non pochi commenti da parte di tutti gli esponenti politici. Anche Matteo Salvini – leader della Lega – ha espresso il suo giudizio in merito a come siano andate le cose.

Le parole del leader della Lega

Il leader della Lega non si sente sconfitto da questo epilogo delle Regionali in Emilia Romagna, ma bensì emozionato per aver giocato una partita che in passato sarebbe stata impossibile:

“Avere una partita aperta in emilia romagna per me è una emozione. dopo settant’anni per la prima volta c’è stata una partita”

Così il leader della Lega ha commentato dopo la chiusura del seggio. Non manca un commento per la vittoria del centrodestra in Calabria, rivendicando il suo ruolo:

“per la prima volta in una regione del sud ci siamo e siamo determinanti”

Evidenziando di essere molto felice di essere stato tante volte in Calabria e di non vedere l’ora di tornare per mantenere tutti gli impegni presi in precedenza.

Sul risultato in Emilia Romagna non si abbatte, anzi vede nel contesto un lato molto positivo dopo tanti anni di “partita già persa all’inizio”:

“che la lega sia primo partito è una emozione incredibile, quindi ci tenevo a ringraziare coloro che sono andati ai seggi”

Un piccolo commento anche ai suoi ex alleati del M5s, evidenziando che il partito sia sparito in entrambe le regioni interessate dal voto: