Elezioni Regionali: in Calabria trionfa il Centrodestra, in Emilia Bonaccini in testa su Borgonzoni

Elezioni Regionali: in Calabria trionfa il Centrodestra, in Emilia Bonaccini in testa...

Elezioni Regionali: Emilia Romagna resta “rossa”, in Calabria vince Jole Santelli

Ecco i risultati delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020: in Calabria stravince la candidata del centrodestra Jole Santelli che batte Filippo Callipo, sostenuto dal centrosinistra. Il Movimento 3 Stelle crolla.

Nella corsa per la Presidenza dell’Emilia Romagna vince il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini, che si attesta davanti alla leghista Lucia Borgonzoni.

Ecco tutti i risultati in dettaglio delle Elezioni regionali 26 gennaio 2020.

Elezioni Regionali: ’Emilia Romagna premia Bonaccini e centrosinistra

Il governatore del Pd, alla guida del centrosinistra, è stato riconfermato: Borgonzoni staccata di 9 punti.

Il presidente uscente Bonaccini è riuscito a superare il 50%, esattamente il 51,33% contro il 43,76% della Leghista.

Crollo senza precedenti per i 5 stelle: Simone Benini al 3,6%.

La provincia in cui si è votato di più è Bologna (quasi 71%), seguita da Ravenna (69,7), Modena (69,1) e Reggio Emilia (67,9).

A Piacenza l’affluenza è stata molto bassa (62,9).

Affluenza alta, anche se non altissima in Emilia Romagna: si è recato alle urne alle 67,67 per cento degli aventi diritto.

Si tratta del 30% circa in più rispetto alle precedenti elezioni regionali del novembre 2014.

In Emilia Romagna sia il leader della Lega Matteo Salvini sia il movimento delle Sardine hanno spinto alla partecipazione alle urne.

Elezioni Regionali: in Calabria trionfa il Centrodestra

In Calabria la berlusconiana Jole Santelli trionfa con oltre 20 punti sopra l’avversario Pippo Callipo.

La Santelli ha ottenuto il 52,58% dei consensi battendo il candidato del centrosinistra Pippo Callipo (30,7%).

In terza posizione il civico Carlo Tansi (9%) e quarto il Pentastellato Francesco Aiello (7,5%).

In Calabria l’affluenza è stata del 44,32% in linea sia con il dato delle precedenti Regionali di 5 anni fa (44,16%).

In Calabria le province in cui l’affluenza è stata più alta sono state: Catanzaro (45,01), Cosenza (44,73) e Reggio Calabria (44,63). La zona in cui si è votato di meno è stata quella di Crotone (40,85).