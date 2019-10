Matteo Renzi, sbotta duramente sulla Manovra: “No alle tasse su auto e zucchero”

Dura reazione di Matteo Renzi sulla nuova Manovra 2020 e alle tasse. Che cosa ha in mente?

Una Legge di Bilancio che oramai attende solo il sì del Parlamento e il leader di Italia Viva non è per nulla convinto definendo nuove modifiche al testo su lato economico:

“in queste settimane sono stati fatti dei passi avanti per evitare gli aumenti iva e tasse sui cellulari”

Ma non finisce qui per il politico, infatti sbotta duramente sul suo profile Facebook contro le tassazioni di auto aziendali e zucchero:

Ma non solo, perché tra i suoi obiettivi c’è anche la tanto discussa Quota 100 criticando nuovamente questa misura che non vede di buon occhio.

Ci sarà dunque una nuova sfida nella maggioranza dove sembra non si riesca mai a trovare un accordo valido per il Paese.

Sul il Messaggero, il Ministro delle politiche agricole parla in merito alle sfide di Governo e della Quota 100:

“nessun intento punitivo per chi va in pensione ma elementare giustizia sociale”

Cercando di sottolineare che con pochi elementi alcune categorie potrebbero essere tagliate fuori – così da considerare tutti e non solo una cerchia ristretta di futuri pensionati:

“per le donne, per i lavori usuranti e per chi ha lavorato una vita in modo discontinuo”