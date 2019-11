Matteo Renzi: “Governo andrà avanti fino al 2023, con o senza Conte”

Il Governo arriverà fino al 2023, è quanto assicura Matteo Renzi. La presenza di Conte non è una certezza

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ne è sicuro: il governo arriverà al 2023.

Le certezze di Matteo Renzi

Non ha alcun dubbio, Matteo Renzi: l’attuale governo arriverà al 2023. È quanto il leader di Italia Viva ha assicurato in una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero. Nessuna certezza, al contrario, sulla presenza di Giuseppe Conte come premier. Da cosa dipenda la sua partecipazione, Renzi ci tiene a precisarlo subito:

“Dipende da come funziona il governo, non da me. Niente di personale, sia chiaro: a me sta a cuore l’Italia, non il futuro dell’avvocato Conte”.

Un governo, quello attuale, nato per ricucire lo strappo leghista. A suo dire, i risvolti delle elezioni anticipate sarebbero stati negativi su tutti i fronti, provocando: l’ascesa di Matteo Salvini, un capo di governo contrario all’Euro e un aumento dell’Iva, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero.

Le manovre economiche

Per quanto riguarda la manovra economica, Matteo Renzi delinea gli obiettivi a breve termine:

“Bisogna eliminare i tre principali errori rimasti: le tasse su zucchero, plastica e soprattutto auto aziendali che sono una inspiegabile mazzata alla classe media.”

È fondamentale, secondo il leader di Italia Viva, contrastare l’introduzione di nuove tasse, con lo stesso entusiasmo speso per combattere, almeno in teoria, l’evasione fiscale.

Sulle elezioni in Umbria, vinte dalla candidata di centrodestra, Donatella Tesei, l’ex premier spiega la sua scelta di non esporsi, considerandole semplicemente elezioni locali e quindi, a parer suo, ritenendo immotivati i riflettori puntati sull’Umbria.

L’alleanza con i 5 stelle a Renzi non è mai andata giù, come lui stesso ha ribadito più volte: