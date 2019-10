Elezioni Regionali Umbria, trionfo netto del centrodestra. Zingaretti: “Una sconfitta”

Concluso quasi lo spoglio delle elezioni regionali in Umbria con la vittoria netta del centrodestra, con la delusione della coalizione di Governo

Dopo cinquant’anni di Governi di sinistra, l’Umbria cambia volto e affida la sua Regione al centrodestra.

Secondo l’ultimo dato aggiornato Donatella Tesei arriva al 59,19% lasciando indietro Vincenzo Bianconi al 35,90% – a spoglio concluso dopo la mezzanotte (ore 1.33).

Alle ore 5.33 i dati aggiornati secondo Agi You Trend sono i seguenti

Donatella Tesei 57,66%

Vincenzo Bianconi 37,40

Subito dopo la vittoria Vincenzo Bianconi ha contattato Donatella Tesei per congratularsi della vittoria, facendole i complimenti e glu auguri per questo traguardo e per i dati che la indicano come la nuova Presidente della Regione.

Donatella Tesei a caldo ha commentato che

“gli umbri hanno dato prova di una grandissima maturità e coraggio. non era per niente scontato”

Sottolineando che la Regione necessiti di un cambiamento radicale

“non sarà facile e la mia priorità sono lavoro ed economia”

Le parole di “vincitori e vinti”

Dopo le prime proiezioni e i dati reali non sono mancati i commenti da parte dei vari esponenti politici di Governo e opposizione.

Il M5S ha affidato il suo pensiero in un post su Facebook, dichiarando che questo patto era da considerarsi come esperimento

“ma non ha funzionato. il movimento non aveva mai provato una strada simile”

Silvio Berlusconi sottolinea che è una svolta storica dopo mezzo secolo di sinistra nella Regione:

“la nostra alleanza è il futuro per l’italia e ha diritto – dovere di governare il paese”

Meno ottimista Nicola Zingaretti che ha confermato la sconfitta netta e che il consenso delle forze che hanno dato vita alla allenaza sia molto alto.

Matteo Salvini ha lasciato un Tweet:

“Stiamo scrivendo una pagina di storia. grazie”