Matteo Renzi, spunta la denuncia a Marco Travaglio dopo l’Espresso

Matteo Renzi denuncia Marco Travaglio e altre due persone, dopo aver annunciato la sua azione legale contro l’Espresso a seguito del caso Open

Matteo Renzi dopo il caso Open non si ferma e lancia denunce a vari personaggi, uno tra tutti Marco Travaglio.

La denuncia del leader di Italia Viva

Il leader di Italia Viva nella giornata di ieri ha confermato che avrebbe esposto un’azione legale contro il settimanale l’Espresso. L’azione è volta alla tutela successivamente l’inchiesta in merito all’acquisto della casa di Firenze che sarebbe avvenuta con i fondi della fondazione Open.

Un caso che sta facendo scalpore e il leader stesso sta cercando di tutelarsi, difendersi e spiegare come siano andate veramente le cose.

Non solo, perché lo stesso avrebbe annunciato altre tre denunce:

“come promesso questa mattina firmo tre denunce penali”

Che sono indirizzate al Procuratore Capo di Firenze Dott. Creazzo: la prima è per Marco Travaglio. Il giornalista ha dichiarato che il Governo Renzi avrebbe beneficiato del gruppo Toto nel 2017:

“onestamente non so di cosa parli travaglio, ma il governo da me presieduto termina la sua esistenza nel 2016”

Per questo motivo il leader di Italia Viva la considera una notizia falsa e diffamatoria, attendendo che la Procura di Firenze apra un procedimento

“per diffamazione contro il signor travaglio, nel quale mi costituirò parte civile”

Per quanto riguarda le altre due denunce, viene fatto il nome di L’Espresso e Verità per la rivelazione del segreto bancario. Le azioni di risarcimento civile sarà un discorso che si farà in un secondo momento.