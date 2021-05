Matteo Bassetti quanto guadagna in TV? Schiaffo ai rosiconi!

Sicuramente, essendo un esperto virologo, Matteo Bassetti ha degli alti guadagni. Ma in TV, per le sue presenze, quanto percepisce?

Siamo sempre più abituati a vedere in TV il virologo Matteo Bassetti. E’ sicuramente uno dei medici più preparati circa il virus Covid-19 che ha aggredito il mondo intero. In tanti però hanno una curiosità: tutte quelle ospitate in televisione quanto gli hanno fruttato?

Il primario del reparto di Infettivologia del Policlinico San Martino di Genova ha voluto fare chiarezza replicando alle accuse di chi critica le sue continue apparizioni in TV.

LEGGI ANCHE –>Mara Venier, l’infettivologo Bassetti in lacrime

Matteo Bassetti, quanto guadagna in TV?

In una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più Matteo Bassetti replica senza mezzi termini a tutti quelli che lo accusano di andare in TV solo per soldi. È sicuramente uno dei virologi più presenti sul piccolo schermo dall’inizio della pandemia. Rai a Mediaset non fa differenza, Bassetti accetta tutti gli inviti anche quelli di La 7 e Sky.

Bassetti per mettere fine alle menzogne sul suo conto ha svelato quanto guadagna attraverso i suoi interventi durante le trasmissioni:

“Ci sono persone che scrivono sui social: “Bassetti sfrutta una tragedia come il Covid”.

E continua svelando:

“Ma quando cura i suoi malati visto che è sempre in tv?”. Sono accuse assurde: non vado in tv per fare un reality ma per parlare di Covid, un argomento che è di mia competenza. Ricordo che ci vado gratis”

Matteo tra l’altro sottolinea di accettare solo proposte di programmi che vanno in onda la sera o nei fine settimana.

Matteo asfalta così chi lo critica

Il virologo ha quindi precisato:

“Non sottraggo tempo ai miei pazienti ma caso mai alla mia famiglia. Ci poi telespettatori che quando sentono noi medici dibattere in tv commentano: “Sul Covid i medici hanno idee diverse: è segno che non possiamo contare sulla scienza”. E io rispondo che la scienza progredisce proprio mettendo a confronto ipotesi diverse e verificandole”

Ma chi è nel privato Matteo? Il medico è felicemente sposato con Chiara, 43enne albergatrice. La coppia ha due figli: Dante, 16 anni, e Francesco, 12. Bassetti ha numerosi hobby: lo sci, il calcetto, l’arte moderna, il motoscafo, la cucina.

A Di Più Bassetti ha rivelato di non aspettarsi una popolarità così estesa.