Dopo la scelta cosa è accaduto alle coppie? Vi sveliamo in anticipo cosa vedremo nell’episodio “E poi” in onda il 28 aprile su Real Time.

Si è conclusa anche l’edizione numero 6 di Matrimonio a prima vista ma come consuetudine resta ancora da scoprire cosa è accaduto nei sei mesi successivi alla scelta finale.

Quali coppie sono rimaste insieme e chi invece si è separato? Le sorprese saranno davvero tante nel prossimo attesissimo episodio, ecco gli spoiler!

Matrimonio a prima vista..e poi: com’è andata per le coppie?

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del reality ma come gli appassionati sanno bene, il programma non è concluso. Dopo la scelta confermata davanti agli esperti infatti, i sei sposi sono tornati davanti alle telecamere dopo sei mesi per spiegare cosa sia accaduto in quel periodo.

LEGGI ANCHE –> Matrimonio a prima vista, la scelta finale

Le scelte saranno confermate o qualcuno ha cambiato idea? Nell’episodio “E poi” che è stato reso disponibile nella giornata di ieri ne vedremo delle belle e possiamo assicurarvi che rimarrete a bocca aperta!

Ecco gli spoiler!

Fabio e Clara: La decisione choc che nessuno si aspettava!

La coppia che più lascerà a bocca aperta nel corso del prossimo episodio di Matrimonio a prima vista sarà quella dei lombardi Fabio Peronespolo e Clara Campagnola. Entrambi avevano espresso un “sì” sentito nella puntata finale ma dopo sei mesi si scoprirà che la loro storia è naufragata.

Il confronto davanti agli esperti sarà molto acceso e voleranno anche accuse e parole forti. Clara racconterà che vi sono stati scontri su alcune visioni differenti della vita che si sono acuite a telecamere spente, quando lei ha deciso di confrontarsi apertamente.

Fabio dal canto suo afferma che Clara abbia avuto un cambiamento repentino di cui non capisce l’origine e non conferma alcune affermazioni che gli vengono attribuite.

La sensazione che resta dalla visione della puntata “E poi” è che ancora molto ci sia da dire e che forse non sono emersi chiaramente i motivi che hanno spinto una coppia che pareva tanto affiatata ad allontanarsi.

Salvo e Santa: il confronto mancato

Per la coppia siciliana sarà un nulla di fatto anche in questa puntata. In due parleranno in momenti diversi con gli esperti mentre l’altro li vede ed ascolta tramite cuffie. Santa, la prima a parlare, ribadirà il suo essere partita in una “bolla di ottimismo” che poi è scoppiata lasciandola senza voglia di confrontarsi con il partner.

Salvo dal canto suo ha ripercorso i primi giorni ed il cambio repentino di umore della moglie affermando di non aver avuto la possibilità di un confronto e di spiegazioni, ma solo silenzi, fatto questo che lo ha ferito molto. I due sono concordi nel non vedersi e che la decisione presa di non continuare sia quella più giusta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da discovery+ Italia (@discoveryplusit)

Francesco e Martina: l’annuncio che fa sognare i fan!

La coppia di sposi romani aveva superato un momento critico poco prima della scelta, evento che Francesco ripercorrerà insieme agli esperti. I due erano riusciti a superare la crisi grazie al passo avanti di Martina, che aveva sorpreso piacevolmente Francesco e lo aveva rassicurato sulla voglia di impegnarsi nel rapporto da parte della compagna.

Sarà Francesco a svelare agli esperti cosa è accaduto a telecamere spente: lui e Martina sono ancora una coppia, che è riuscita a raggiungere punti d’incontro tra i loro doversi caratteri. Non solo, gli sposi hanno preso una decisione molto importante: a settembre si risposeranno, questa volta senza paure da parte di Martina, così da viverla serenamente.

Per scoprire tutti i dettagli non resta che attendere la prossima settimana e continuare a seguirci: abbiamo in serbo altre sorprese esclusive che riguardano i protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 2021!