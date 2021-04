L’ultimo atteso confronto tra gli sposi di Matrimonio a prima vista è arrivato: chi riconsegnerà le fedi? Ecco tutte le anticipazioni!

Questa sera su Real Time le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2021 sceglieranno se restare sposate o separarsi definitivamente.

Non sarà una scelta facile e ci saranno sorprese inattese compreso un finale col botto! Se siete impazienti di scoprire cosa accadrà nella puntata finale in onda stasera mercoledì 21 aprile 2021 continuate a leggere!

Matrimonio a prima vista Italia 6, 21 aprile 2021: ultimi giorni di convivenza tra avventure e relax

L’avventura delle tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2021 è giunto al termine ed alcuni spoiler sulla scelta sono già filtrati, ma i dettagli su come le coppie giungeranno alla decisione sono ancora tutti da scoprire.

Nella prima parte della puntata, in onda su Teal Time a partire dalle 21.20 vedremo le tre coppie alle prese con gli ultimi giorni insieme: per Martina e Francesco sarà tempo di chiarire il litigio avuto durante la reunion, per Santa e Salvo saranno gli ultimi momenti insieme in un clima tranquillo prima di dividersi per la scelta. I due andranno a prendere un gelato insieme, potrebbe essere il momento della svolta?

Per Fabio e Clara invece, ultimi giorni all’insegna del divertimento, con l’avventura nell’Escape Room che li metterà alla prova e li avvicinerà ancora di più, tra risate e complicità.

Matrimonio a prima vista Italia, la scelta col botto: le reazioni inaspettate!

La puntata in onda questa sera darà delle emozioni incredibili agli appassionati del programma, poiché il confronto tra gli sposi davanti agli esperti lascerà emergere i loro più nascosti sentimenti. Ma andiamo nel dettaglio a scoprire cosa decideranno le tre coppie e come lo comunicheranno ai tre esperti.

Fabio e Clara

Proprio i due sposini lombardi saranno i primi ad entrare nella location milanese dove li attendono gli esperti. Lì la coppia parlerà del percorso fatto fino ad ora confermando la grande complicità che c’è tra loro e che gli esperti noteranno subito. I due si siederanno sul divanetto vicini e con atteggiamenti affettuosi.

Tra i due la mattina della scelta lontano dalle telecamere è avvenuto un confronto molto importante sui temi a Clara più cari, ovvero i suoi adorati animali. Tra Fabio e Clara però anche questo confronto è servito per capirsi ed avvicinarsi ed i due alla fine affermeranno di voler proseguire insieme.

“Una scelta sentita”

Afferma Clara mentre Fabio si commuoverà per le parole della moglie che ha dimostrato di saperlo comprendere davvero.

LEGGI ANCHE –> Matrimonio a prima vista Italia, tutto quello che sappiamo su Clara Campagnola: età, Fabio e curiosità

Salvatore e Santa

Gli sposi siciliani invece riprenderanno il confronto dove lo avevano lasciato nelle puntate precedenti. Per Salvatore sarà l’occasione di aprirsi finalmente e di esternare tutto ciò che gli ha fatto male nel comportamento della moglie durante il percorso. Santa si sentirà giudicata e si chiuderà nuovamente in sé stessa: voleranno parole molto forti:

“Stai ancora spalando me**a su di me!”

Griderà Santa prima di togliersi la fede ed allontanarsi dallo studio. A Salvatore, che aveva già comunicato l’intenzione di non continuare, non resterà che restituire anche la sua fede e salutare tutti.

LEGGI ANCHE –> Tutto su Salvatore Bonfiglio: dalla laurea al rapporto con Santa

Martina e Francesco

La scelta più attesa è quella di Francesco e Martina. La coppia romana ha avuto un percorso in crescendo, fatto di avvicinamenti molto importanti ma anche di un momento di crisi forte che però li ha portati ad esternare davvero i loro sentimenti.

La scelta finale davanti agli esperti quale sarà allora? Possiamo dirvi che tra i due la complicità che si è vista non è scomparsa anzi, nonostante le differenze caratteriali la voglia di crescere insieme è presente da entrambe le parti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da discovery+ Italia (@discoveryplusit)

Gli esperti chiederanno agli sposi cosa amano e non sopportano nell’altro. Sarà un momento molto costruttivo ed i due ne usciranno rafforzati ed insieme: la loro scelta convinta sarà quella di proseguire insieme e di recarsi in Sardegna per una vacanza!

Per scoprire cosa sarà accaduto nei successivi sei mesi bisognerà aspettare la prossima settimana per la puntata in chiaro su Real Time mentre su Discovery+ l’episodio “..E poi” sarà disponibile già da oggi.