La puntata del 24 novembre farà scoprire cosa è accaduto dopo la scelta delle coppie: impensabili cambiamenti, lo spoiler bomba!

Sitara e Andrea hanno confermato i rumors di una storia tra loro mentre i due sposini Giorgia e Luca avrebbero deciso di separarsi, il racconto shock nella prossima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020!

Matrimonio a Prima Vista Italia e Poi: dopo la scelta cosa è accaduto alle coppie?

Il format del reality dei sentimenti di Real Time è giunta alla 5 edizione ed ha raggiunto traguardi impensabili. L’edizione più seguita di sempre si è confrontata con le restrizioni dovute al coronavirus ma nemmeno questo ha bloccato la cavalcata dello share.

Le tre coppie hanno emozionato e divertito durante tutte le puntate di Matrimonio a Prima Vista e dopo una conoscenza di alcune settimane gli sposi hanno fatto la scelta definitiva.

Nel prossimo appuntamento, quello del 24 novembre vedremo le tre coppie raccontare cosa è accaduto dopo che si sono spente per l’ultima volta le telecamere.

Gianluca e Sitara si erano separati con rammarico ma inevitabilmente, Andrea e Nicole avevano optato per il sì anche se con incertezza da parte del ristoratore di Pesaro.

Un sonoro e convinto sì invece era arrivato dalla coppia Giorgia e Luca, che confermavano la loro grande affinità.

A distanza di vari mesi cosa sarà accaduto alle coppie? La puntata del 24 novembre a partite dalle 21.20 su Real Time Canale 31, riserverà sorprese scioccanti, rivelati dalla diretta voce dei protagonisti! Ecco lo spoiler bomba mai accaduto in cinque edizioni!

Sitara ed Andrea confermano la love story

I rumors lo avevano anticipato ed ora arriva la conferma dei diretti interessati: una coppia impensabile si è formata dopo la fine del programma. Stiamo parlando di Sitara ed Andrea che hanno scoperto di provare un feeling particolare.

Ma andiamo con ordine, il matrimonio tra Gianluca e Sitara era già finito nella puntata delle scelte, Andrea e Nicole invece si sono separati qualche tempo dopo.

A rivelarlo in un’intervista a Fanpage sono i due diretti interessati. Andrea ha confermato che le diversità di visioni sul luogo in cui vivere dovute alla distanza hanno allontanato lui e Nicole. La contabile milanese avrebbe tentato per un periodo di fare la spola tra Milano e Pesaro ma alla fine avrebbero deciso per la separazione.

In seguito Sitara Rapisarda ed Andrea Ghiselli si sarebbero avvicinati, complici un incontro nel ristorante di lui a Pesaro e da allora sarebbe scattata la scintilla. I due sarebbero anche andati a convivere proprio nella città del ristoratore.

Sitara ha addirittura parlato di “farfalle nello stomaco” mentre Andrea ha definito la love story con la romana:

“Una delle storie più belle che ho avuto”.

Ma come l’hanno presa i rispettivi ex coniugi? Sempre dalle parole di Sitara, che ascolteremo nella prossima puntata, tra la nuova coppia e Gianluca è rimasta una bella amicizia.

Diverso invece il destino del rapporto con Nicole Soria: i tre non si sono più sentiti.

Pare che Nicole non abbia preso bene la novità ed abbia bloccato sui social Sitara che non ha potuto così spiegare le sue motivazioni.

“Non sono riuscita a mantenere un rapporto civile con lei”

Spoiler puntata del 24 novembre 2020: Giorgia e Luca si sono detti addio?

Dalle parole della Rapisarda è emersa poi un’altra indiscrezione impensabile sull’altra coppia del programma.

I due sposini più innamorati dell’edizione, Luca e Giorgia si sarebbero separati a loro volta dopo alcuni mesi di vita matrimoniale.

La notizia sconvolgerà i fan della coppia che pensavano ad un lieto fine per i due che hanno emozionato tutti.

Sitara spiega che tra i due sarebbe accaduto qualcosa che ha deluso molto Luca, e Giorgia sarebbe la causa.

La Rapisarda non scende nei particolari però aggiunge di aver provato invano a farli tornare insieme.

I protagonisti sono infatti amici tra loro e Sitara si sente nel mezzo tra Luca e Giorgia.

I fan della coppia potranno sperare di rivederli insieme o la rottura sarà davvero confermata?

Per saperlo non resta che aspettare l’appuntamento di martedì 24 novembre alle 21.20 su Real Time!