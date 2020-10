Gianluca e Sitara, chi è la coppia di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020?

Scopriamo tutte le curiosità su una delle coppie più seguite di Matrimonio a Prima Vista 2020, il reality dei sentimenti di Real Time!

Una delle coppie più amate di matrimonio a prima vista Italia è quella composta da Gianluca Epifani e Sitara Rapisarda.

I loro caratteri esplosivi e passionali li hanno fatti distinguere nel corso dell’ultima edizione del programma.

Gianluca Epifani ha 30 anni ed è originario di Firenze dove vive e lavora. Ama la sua professione, il concept artist digitale ed ha un carattere aperto e vorrebbe trovare una donna con cui condividere gli interessi.

Gianluca ha una sorella, a cui è molto legato, che l’ha accompagnato all’altare e si è profondamente commossa quando ha visto Sitara, sicura che al fratello sarebbe piaciuta molto.

Durante i provini per la trasmissione, Gianluca ha dichiarato di essere alla ricerca di un amore che sia basato sulla condivisione, sul sostegno e sulla soddisfazione.

Sitara Rapisarda ha 29 anni, arriva da Roma e di lavoro fa la cassiera di un ristorante della Capitale.

Il suo nome come lei stessa ha raccontato al marito, significa “stella” in persiano, ed è stato scelto dai suoi genitori per l’originalità.

Proprio con i genitori, a cui è molto legata, è tornata a vivere la 29enne in seguito alla pandemia di coronavirus dei mesi passati

Lei stessa è infatti una donna originale, con un carattere molto forte e con il desiderio di trovare l’amore vero. Ha dichiarato che considera il programma di Real Time l’unica occasione per convolare a nozze.

La storia della coppia a Matrimonio a Prima Vista Italia 2020

La 5′ edizione di Matrimonio a Prima Vista ha preso il via anche per il 2020 pur se con qualche incertezza iniziale.

La pandemia da Covid-19 ha messo in forse la realizzazione, costringendo gli autori a cambi improvvisi.

Proprio la coppia Sitara-Gianluca è testimone di ciò: inizialmente al loro posto era stata scelta un’altra coppia.

Prima di loro erano stati scelti infatti Luca e Maddalena ma in seguito alla rinuncia della ragazza che lavorava in ambito sanitario, si è presentata la necessità di “ripescare” una nuova coppia.

E così il fiorentino e la romana sono stati avvisati della scelta tramite lettera.

Il loro percorso nel reality è iniziato con il botto: i due si sono piaciuti subito, sia fisicamente che caratterialmente tanto da portare Gianluca a definire la sua sposa con me “la donna ideale” che cercava da tutta la vita.

Allo stesso tempo però i due sono stati protagonisti di scontri molto accesi. Lo scontro è nato dal carattere vigile e sospettoso di Sitara che a causa di ferite del passato ha l’abitudine di testare la sincerità dei partner.

Gianluca ha omesso inizialmente alcuni particolari della sua vita precedente al matrimonio, tra cui un rapporto mantenuto con la ex con cui avrebbe dovuto sposarsi un anno fa, e ciò ha incrinato le cose tra lui e Sitara.

Riusciranno i due a ritrovare la complicità o decideranno di separarsi?

I rumors danno una incredibile notizia che riguarda proprio Sitara e Gianluca ed un’altra coppia del programma. Sarà tutto vero?

