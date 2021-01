Massimo Giletti perde la testa in diretta: lecca le gambe della collega – FOTO

Massimo Giletti perde la testa in diretta: lecca le gambe della collega...

Il conduttore è in genere molto serio e composto ma questa volta, Massimo Giletti si è fatto fotografare in atteggiamenti un po’ compromettenti.

Una foto decisamente sui generis quella che sta circolando sul web: il conduttore di La7, Massimo Giletti, si è fatto sorprendere in atteggiamenti ‘particolari’.

Non lo avevamo mai visto in queste vesti: Massimo a quanto pare ha più sfaccettature di quello che si pensa e per le donne ha sempre un debole.

Massimo Giletti, la leccata di gambe alla collega diventa virale

Una foto che è finita persino in copertina quella di Massimo Giletti. Una nuova avventura televisiva aspetta lui e la polemica Nunzia De Girolamo sarà di nuovo al fianco del conduttore de L’Arena ma non nel suo programma.

Sul settimanale ‘Chi’ i due si preparano ad un’avventura che sicuramente farà tanto discutere. Nunzia condurrà ‘Ciao Maschio’, su Rai Uno dal 13 febbraio: un ritorno in patria per Giletti trapiantato su La7 da tempo, ma sarà comunque un ritorno solo momentaneo.

Tra gli ospiti previsti anche il rapper Achille Lauro e un misterioso imprenditore. Non poteva mancare, nell’intervista doppia voluta dal settimanale di Alfonso Signorini, una domanda sul marito della De Girolamo, il Ministro Boccia, che al momento è completamente preso dalla imminente crisi di governo.

L’ex parlamentare ammette che adesso ha poche attenzioni per lei avendo molto da fare a lavoro.

Il nuovo programma su Rai1

L’ex parlamentare ha voluto Giletti come ospite sicuramente perché, a suo dire:

«è un esemplare di maschio complicato contemporaneo. Sono cresciuta in una famiglia di femmine sempre con tanti amici maschi e un padre femminista convinto che cucinava per noi e ci sosteneva nelle nostre aspirazioni. Ai maschi però ho sempre invidiato lo spogliaoio… Quel cazzeggio puro, infantile. Noi donne, tra di noi, parliamo solo e soltanto di figli, divaghiamo pochissimo».

Alla domanda maliziosa sul possibile flirt non solo per gioco tra i due risponde:

«No perché siamo troppo amici, e poi lo insulto spesso».

Anche Giletti la pensa esattamente così:

«Ci si stupisce della complicità tra un uomo e una donna che scherzano e si divertono. Ma esiste».

La De Girolamo aggiunge:

«Mio marito non è mai geloso. Di nessuno però. Francesco è distratto. Lavora troppo per accorgersi di queste cose».

Giletti, invece, confessa di aver provato molta invidia per Raimondo Todaro, partner dell’amica a ‘Ballando con le Stelle’ qualche anno fa.