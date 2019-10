Martina Stella, abito aderente e corto copre a stento le parti intime: la foto pubblicata sui social manda in tilt i suoi follower

Il suo fascino e la sua sensualità hanno fatto sognare numerosi fan nel nostro Paese. Martina Stella è, senza alcun dubbio, una delle attrici più belle del cinema italiano. Di recente, la showgirl toscana ha condiviso su Instagram uno scatto che ha mandato in delirio i suoi follower. Per quale motivo? Indossa un abito molto aderente e corto che fa fatica a coprire le sue parti intime: lo scatto infiamma il web.

Martina Stella esagerata su IG

La sua carriera è iniziata quando era giovanissima. Nessuno ha mai dimenticato la bellissima interpretazione nel film di Gabriele Muccino, L’Ultimo Bacio. Da allora, l’attrice toscana ha preso parte ad una serie di film e serie televisive di grande successo. Negli ultimi anni, si è dedicata alla carriera di modella ed è testimonial diversi marchi di abbigliamento.

Le foto che pubblica sui social si fanno sempre sensuali e in ognuna di esse non si può che constatare la strabiliante bellezza di questa attrice. Martina Stella ama deliziare i suoi seguaci con scatti da capogiro. Questa volta però ha mandato in delirio il popolo del web. Per quale motivo? Indossa un abito corto e l’incidente bollente è dietro l’angolo.

La foto bollente sui social

Non molte ore fa, l’attrice 34 enne ha condiviso su IG uno shooting fotografico che ha fatto girare la testa ai suoi follower. Gli scatti in questione mostrano la showgirl toscana con indosso abiti aderenti e davvero corti che fanno fatica a coprire le parti intime:

«Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced».

Ha commentato così le sue foto. Queste, in pochi secondi, hanno fatto un boom di like e commenti.