Martina Stella a letto senza vestiti, la foto bollente fa il giro del web

Martina Stella esagerata su Instagram, intimo striminzito che lascia poco spazio all’immaginazione: la foto dell’attrice infiamma il web

La sua bellezza ha incantato numerosi fan nel nostro Paese. Martina Stella è una delle attrici più belle e sensuali del cinema italiano. La showgirl toscana ha condiviso su Instagram uno scatto che ha mandato in delirio i suoi follower. Per quale motivo? E’ in intimo sul letto…foto che lascia ben poco all’immaginazione.

Martina Stella sensuale sui social

Una delle attrici più belle del cinema italiano è, senza dubbio, Martina Stella. Classe 1984, ha iniziato la sua carriera da giovanissima e ha debuttato all’età di 16 anni nel famoso film L’Ultimo Bacio, regia di Gabriele Muccino. Negli ultimi anni, l’attrice toscana ha preso parte del talent show di Rai Uno Ballando Con le Stelle, condotto da Milly Carlucci e si è classificata al terzo posto.

La showgirl è molto attiva sui social e non manca mai di deliziare i suoi seguaci con scatti da capogiro. Questa volta però ha lasciato il popolo del web senza parole: è in intimo di colore nero che trasuda sensualità.

L’attrice in intimo sul letto

Sono sempre più bollenti le foto pubblicate sul web dall’attrice 34 enne. Ognuna di esse mette in evidenza la strabiliante bellezza di Martina Stella e il suo fisico mozzafiato. Non molte ore fa, la moglie del procuratore calcistico Andrea Manfredonia ha deciso di far impazzire i suoi fan con un post davvero sensuale. Nel dettaglio, lo scatto pubblicato su IG immortala l’attrice in ginocchio sul letto con un intimo striminzito che lascia poco spazio all’immaginazione.

Lo scatto è stato accompagnato dalla seguente didascalia:

“Stressati meno e goditi il meglio”.

E’ inutile dire che in pochi secondi il post ha fatto un boom di like e commenti e pare sia stata molto apprezzata dai suoi fan.