Una grandissima gioia per la nota e bellissima attrice, ha rivelato il dolce annuncio proprio poche ore fa sui social.

L’attrice è già mamma di una bellissima bambina, nata dal legame con l’hairstylist dei vip, Gabriele Gregorini nel 2012.

Attualmente è sposata con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia e poco fa hanno annunciato che la loro famiglia presto si allargherà.

Per la coppia è un sogno che si avvera, i due sono più affiatati che mai.

Per chi non lo sapesse tra i due è scattato un vero colpo di fulmine, un amore che però è nato lentamente, coronato nel 2016 con un matrimonio da sogno.

Come abbiamo detto prima, Martina ha un’altra figlia di nome Ginevra che ha 9 anni.

E’ stata molto desiderata, l’emozione di diventare mamma per la prima volta è stata davvero indescrivibile.

In passato, l’attrice raccontò:

Nel 2014 Martina e Gabriele decisero di prendere strade diverse e dopo un po’ di anni la donna si innamorò perdutamente del suo attuale marito.

Poco fa la bellissima Martina Stella ha pubblicato un’immagine che ha davvero spiazzato l’intero web.

Nella foto si vede lei che accarezza il suo bellissimo pancino che cresce ogni giorno di più e ha rivelato che questa seconda gravidanza è la gioia più grande che potesse ricevere:

“Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi… e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo”.