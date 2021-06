Elisabetta Gregoraci, non rinuncia al lusso: le sue vacanze costose, sono uno schiaffo alla miseria! – Foto

La bella showgirl calabrese incanta tutti con il suo abito super sensuale e davvero molto costoso, scopriamo quanto vale.

Elisabetta Gregoraci, sempre più social

E’ impossibile non aver visitato almeno una volta il suo profilo Instagram.

La showgirl e conduttrice, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, è sempre più meravigliosa.

L’estate è arrivata e lei non perde mai l’occasione per sfoggiare il suo splendido corpo da urlo.

I suoi fan sono stregati dalla sua bellezza disarmante, infatti su i social ci sono varie fan page dedicate a lei.

La nativa di Soverato pubblica contenuti che sono un vero piacere per gli occhi.

La Gregoraci è diventata la regina indiscussa di Instagram, infatti ha ben 1,8 milioni di follower che la seguono e sostengono ogni giorno.

Poco fa ha incantato tutti con uno scatto a dir poco sensuale, vediamolo.

Elisabetta Gregoraci, le sue vacanze di lusso

Nell’ultimo scatto che ha pubblicato proprio poco fa, ha davvero lasciato tutti a bocca aperta, non solo per la sua immensa bellezza ma anche per il costo dell’abito che indossa.

Il vestito estivo, ha una profonda apertura che fa veramente sognare.

Le forme sinuose della 41enne non passano mai inosservate e mandano sempre in visibilio i tanti ammiratori.

Una giornata di relax per Elisabetta da far invidia, a bordo di uno dei suoi tanti yacht, la showgirl si mostra luminosa e sorridente mentre scende le scale con estrema eleganza.

Ma sai quanto costa il vestito di seta che ha sfoggiato? la cifra è stellare tenetevi pronti.

Vale ben 1950 euro ed è un abito di Zimmermann, un prezzo da capogiro.

Il suo portamento e la sua classe, rendono l’outfit davvero unico.

Anche quest’estate Elisabetta Gregoraci non ha rinunciato al lusso, le sue vacanze sono un sogno a occhi aperti.

