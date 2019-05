Pamela Prati, l’ex agente Eliana Michelazzo rompe tutti i rapporti e denuncia la verità sull’acido in questura

Eliana Michelazzo rompe i rapporti con le due colleghe, contro Pamela Prati: arriva la denuncia in questura. Ecco cosa ha raccontato ai carabinieri

Secondo quanto riportato nell settimanale “Oggi”, Eliana Michelazzo ha chiuso ogni rapporto di collaborazione con le due Pamela (Prati e Perricciolo). E’ di poco fa la notizia che ha sconvolto gli animi: pare, infatti, che ci sia un’ufficiale deposizione in questura della Michelazzo circa l’aggressione con l’acido avvenuta giorni fa.

La notizia, data a “Live-Non è la D’Urso” in via ufficiale, era stata già citata in una sua story su Instagram: “Queste sono le cose che ci fanno stare male” aveva detto “Queste cose non dovrebbero mai accadere”.

Cambio di rotta per la proprietaria dell’azienda?

Se fino a poco tempo fa Eliana Michelazzo difendeva a spada tratta Pamela Prati e la presunta relazione con il fantomatico imprenditore romano Mark Caltagirone, arrivando addirittura ad essere considerata una carnefice, adesso passa dalla parte delle vittime.

Contorta e intricata, la questione dell’acido ha scosso l’opinione pubblica. “Non si scherza con queste cose” hanno dichiarato direttori di autorevoli giornali di spettacolo “Una cosa è il Gossip, una cosa sono le piccole bugie, un’altra e molto più grave è la storia dell’acido”.

Jessica Notaro: un esempio di crudele verità

E’ stata, a tal proposito e sempre nel salotto televisivo di “Live”, citata Jessica Notaro, aggredita in passato con una dose consistente di acido. Tristemente deformata in volto dopo l’aggressione, la Notaro non si è arresa ed è rinata nello spirito e nel corpo. Un ottimo esempio, insomma, per chiunque abbia subito simili forme di violenza.

E, se la questione dell’acido dovesse infine dimostrarsi una simulazione di reato, Eliana sarebbe davvero, come da lei dichiarato:

” (…) Costretta ad andare all’estero o a rinchiudermi nella Casa del Grande Fratello. Ho paura di cosa potrebbe succedermi”.

Insomma, una vicenda che forse solo domani avrà degli sviluppi concreti.

Deposizione in questura