Marica Pellegrinelli incinta dopo il sofferto addio ad Eros? Il progetto di un altro figlio con il nuovo compagno

Marica Pellegrinelli è incinta? Il commento che scatena la fantasia dei fan dell’ex moglie di Eros Ramazzotti.

Non molti mesi fa, Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono stati protagonisti delle notizie di gossip prima per il presunta crisi e poi la definitiva conferma della fine della loro storia d’amore. La modella sembra aver ritrovato il sorriso inseme ad un giovane imprenditore Charley Vezza con il quale sarebbe pronta a costruire una nuova famiglia. Negli ultimi giorni, infatti, si sono accesi i riflettori sulla coppia per un commento della modella alla sua amica diventata da poco mamma.

Marica Pellegrinelli: la nuova vita con Charley

La loro storia d’amore ha fatto sognare moltissimi fan ma dopo un matrimonio durato ben dieci anni, si sono detti addio Le motivazioni che si celerebbero dietro alla rottura tra il cantante e la modella sono molteplici ma pare che hanno giocato un ruolo decisivo le divergenze dal punto di vista caratteriale ed in particolare l’eccessiva gelosia del cantante. Inutile si sono rivelati i tentativi della coppia di salvare il loro rapporto.Oggi Marica Pellegrinelli sembra aver ritrovato il sorriso con Charley Vezza. Come mostrano gli scatti pubblicati sul settimanale Oggi, la modella ha trascorso le sue vacanze con il suo fidanzata e sembra aver ritrovato la serenità.

Non molte ore fa, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha commentato la foto di Fiammetta Cicogna, diventata mamma di due gemelle lo scorso mese.

Il commento che accende la fantasia dei fan

Negli ultimi giorni si fanno sempre più accesi i rumors che vedrebbero la modella di nuovo incinta. Il dubbio è sorto dopo uno scambio di battute con la sua amica, diventata mamma il mese scorso e che dovrebbe convolare a nozze a maggio. Ma pare che il mese non sia quello giusto, almeno secondo la modella.

Il commento ha scatenato l’immaginazione dei fan che pensano che Marica Pellegrinelli non possa prendere parte al matrimonio dell’amica perché pronta a partorire. Si tratta ovviamente solo di un’ipotesi dei follower.