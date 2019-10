Uomini e Donne, Maria de Filippi si accascia sulle scale per le fitte provocate dalle risate: ecco cosa è successo alla conduttrice pavese

La trasmissione di Maria De Filippi continua a fare un boom di ascolti. La ragione è semplice. Uomini e Donne consente alle persone di trovare l’altra metà ma in un contesto in cui non manca mai il divertimento. La puntata di ieri è stata tale da far ribaltare lo studio dalle risate, compresa la padrona di casa: ecco cosa è successo.

La lettera d’amore di Riccardo

Protagonista dell’appuntamento di ieri Riccardo Guarnieri. Il cavaliere, dopo un periodo decisamente negativo da un punto di vista sentimentale, ha deciso esternare i suoi sentimenti per la sua ex fidanzata: Ida Platano. Un momento davvero molto emozionate. Maria De Filippi ha deciso di farli sedere al centro dello studio e in quel momento il cavaliere la sua lunga lettera.

Tra le lacrime, le ha confessato di amarla ancora e che rimane, nonostante i litigi e le incomprensioni, la donna più importante della sua vita. Ad ogni modo, la dama di Brescia è apparsa emozionata ma allo stesso tempo molto dubbiosa in quanto teme che possa stare nuovamente male. Come finirà tra i due? Oltre ai momenti strappalacrime, è utile ricordare anche l’esilarante situazione che si è creata in studio: ecco cosa è successo.

Maria De Filippi si sdraia a terra

La puntata di ieri pomeriggio Uomini e Donne dedicato al trono over ha fatto divertire non poco il pubblico e la padrona di casa. Nel dettaglio, la conduttrice pavese ha chiesto a Gemma Galgani e Jean Pierre di partecipare al gioco delle mele. La dama torinese ha approfittato dalla della situazione creata dal gioco sotto le romantiche note di “Reality”, colonna sonora de “Il tempo delle mele”, per baciare sulle labbra il suo cavaliere.

Una scena molto divertente tanto da far ridere a crepapelle la conduttrice pavese e farla sdraiare a terra per le fitte.