Uomini e Donne anticipazioni 14 ottobre: doccia fredda per Gemma Galgani

Un nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne, programma campione d’ascolti condotto da Maria De Filippi. Stando alle ultime anticipazione, la puntata di oggi sarà ricca di colpi di scena. Ida Platano ha deciso di buttarsi il passato alle spalle e di archiviare la sua lunga storia d’amore con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere incredulo abbandona lo studio in lacrime. Gemma Galgani, invece, sarà nuovamente delusa dall’atteggiamento di Jean Pierre.

Uomini e Donne: Gemma delusa

Secondo quanto riportato dal portale di gossip Il Vicolo delle News la puntata di oggi sarà ricca di colpi di scena. Procediamo con ordina. Gemma Galgani è uscita con Jean Pierre e tra loro due è scattato un bacio durante un’esterna a Roma. Il bacio ha stupito tutti in quanto nelle scorse settimane il cavaliere ha dato un due di picche alla dama torinese precisando che tra loro poteva esserci solo una semplice amicizia e che non provava alcuna attrazione fisica.

Ma ecco che arriva una nuova doccia fredda per la dama. Per quale motivo? La padrona di casa ha annunciato l’arrivo in studio di una nuova corteggiatrice per Jean Pierre, che ha poi accettato di conoscerla.

Il due di picche di Ida Platano

La coppia più discussa della storia del programma è, senza dubbio, quella formata da Ida e Riccardo. Dopo numerosi tiri e molla i due si sono lasciati ma la scorsa settimana il cavaliere le ha scritto una lettera d’amore per dare una seconda chance al loro rapporto.

Inaspettatamente, la dama ha affermato di non amarlo più e di non aver provato nulla né con la lettera né avendolo vicino a Brescia. Dopo le affermazioni di Ida Platano, Riccardo Guarnieri ha discusso con Armando ed è uscito dallo studio in lacrime.