Maria De Filippi contrasti col figlio Gabriele ‘Ho mollato’: la verità sul loro rapporto

Maria De Filippi, parole d’amore per suo figlio Gabriele: “Così mi ha insegnato a essere madre”

Maria De Filippi ha più volte sottolineato di essere stata una donna molto fortunata ad aver trovato Gabriele Costanzo.

I due ormai sono madre e figlio da parecchi anni, da quando la conduttrice – con Maurizio Costanzo – decise di adottarlo. In una recente intervista, la conduttrice ha parlato a cuore aperto di suo figlio: ecco le sue parole.

Maria De Filippi parla di Gabriele

In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, Maria De Filippi ha parlato del difficile periodo trascorso a causa del lock-down. Nonostante l’emergenza sanitaria, la conduttrice pavese ha continuato il suo lavoro all’interno degli studi televisivi nel rispetto delle norme previste dal Governo. Oggi, dopo mesi di duro lavoro, si gode il meritato relax estivo.

Nei mesi scorsi, la regina di Mediaset ha confessato di aver avuto molta paure e si è lasciata andare su una confessione su suo figlio Gabriele Costanzo, adottato dieci anni fa.

Le parole della conduttrice pavese

Nella sua ultima intervista rilasciata al noto settimanale, il volto di Canale 5 ha raccontato che suo figlio ha deciso di andare a vivere insieme alla sua fidanzata Francesca.

I tre sono molto uniti nella buona e nella cattiva sorte, come tutte le famiglie in cui ci sono sentimenti puri e sinceri. In merito al suo rapporto con Gabriele, la conduttrice ha confessato:

“Noi siamo stati modelli impegnativi e io sentenziavo parecchio con lui”, ha ammesso: “Non lo mettevo mai nelle condizioni di poter sbagliare. Poi un giorno lui mi ha chiesto espressamente di non dirgli ciò che sarebbe successo se avesse fatto questo o quello. Voleva essere libero, e ho capito che aveva ragione. Ho mollato”.

E poi ha aggiunto:

“Mi ha insegnato a essere madre. Io, crescendolo, ho sempre avuto ben presente quello che avrei voluto avesse fatto mia madre con me”

Insomma, la conduttrice mette in pratica gli insegnamenti ricevuti.