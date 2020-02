Chi è Gabriele Costanzo, il figlio adottivo di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo, collaboratore alla Fascino della De Filippi per la realizzazione dei programmi più importanti di Mediaset

Scopriamo tutti i segreti di Gabriele Costanzo, dalla nascita fino all’infanzia in orfanotrofio, dal diploma fino all’attività alla Fascino, che lo tiene molto impegnato a livello professionale.

Chi è Gabriele Costanzo

Nasce a Roma nel gennaio del 1991, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Cresce in un orfanotrofio, dopo di che, una volta adottato all’età di 13 anni, nel 2004, intraprende una vita normale e arriva a conseguire il diploma nel 2009.

Dopo un percorso scolastico non particolarmente brillante, inizia a lavorare per la Fascino, la società di produzione fondata da Maria De Filippi, che realizza alcuni dei programmi più importanti della tv come “Maurizio Costanzo Show”, “Uomini e Donne”, “C’è Posta per Te” e “Amici”.

Nel 2017 si iscrive all’albo dei giornalisti e inizia a lavorare nella redazione di “Maurizio Costanzo Show”, dove si trova tuttora.

Fidanzata e curiosità

Non si hanno molte notizie relative alla vita privata di Gabriele Costanzo, che è risaputo sia un giovane molto introverso e riservato, a cui non piace apparire e che preferisce lavorare dietro le quinte dei programmi televisivi.

Costanzo è fidanzato con Francesca Quattrini, una giovane romana di 22 anni, che studia allo IED (Istituto Europeo di Design). Prima ancora, aveva intrapreso una relazione con Giorgia Milanini, anch’essa di Roma, con la quale però è finita.

Il giovane è molto amico del cantante Irama, con cui trascorre il tempo libero. Possiede infine un account Instagram privato che conta più di 53mila followers.

Gabriele Costanzo è il figlio adottivo di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo. Di lui la madre ha ammesso si tratti di un ragazzo per bene, onesto, fedele e pulito, che sicuramente diventerà un ottimo padre.