Scandalo da Maria De Filippi ‘Rapporti a 4 dietro le quinte del programma’: emerge la verità

Il talent show di Canale 5 è una trasmissione molto seguita non solo dai giovani. Come succede ad ogni edizione circolano voci su quanto successo nella scuola. Questa volta, si parla dell’edizione del 2018, che ha visto protagonista, tra gli altri Biondo, Vittorio, Filippo e Nicolas. Il numeroso pubblico della trasmissione condotta da Maria De Filippi sicuramente ricorderà il momento in cui i quattro ragazzi furono puniti per aver trasgredito alcune regole. Nel dettaglio, la padrona di casa, a suo tempo, ha previsto per loro una punizione esemplare : furono, infatti, condannati a ripulire le strade di Roma per una settimana e successivamente furono costretti ad affrontare un test per essere nuovamente ammessi in trasmissione come concorrenti. Ma cosa hanno combinato veramente quei quattro? Dopo mesi emerge la verità: pare che i ragazzi non abbiano rispettato le rigorose regole della trasmissione.

Lo scorso gennaio, grazie alla rivista Rolling Stone, si è fatto luce sulla vicenda. La notizia è stata riportata poche ore fa dal sito KontroKultura.

Il motivo della punizione

Secondo quanto riportato dalla rivista citata, i quattro ragazzi per festeggiare il compleanno di Biondo hanno introdotto spinelli alla festa ed hanno fatto uso di marijuana. La giornalista Giulia Castellini di Rolling Stone scrive:

“Pare che, nel decalogo di regole della scuola, ci sia quella di non introdurre sostanze stupefacenti nel residence. Qualcuno però deve averli definiti una volta di troppo “i ragazzi di Maria” o “artisti in erba” ed è stato facile, a quell’età, cadere in tentazione”.

Inoltre il sito citato, precisa anche che tra i quattro si sarebbe lasciati andare a pratiche sessuali. Tuttavia, la punizione è stata ritenuta idonea per il loro comportamento.