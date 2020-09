Uomini e donne anticipazioni: lite furiosa tra Maria De Filippi e un cavaliere

Uomini e Donne anticipazioni, Maria De Filippi perde le staffe con un cavaliere: ecco cosa è successo durante l’ultima registrazione

Manca davvero poco per la nuova edizione di Uomini e Donne e già non mancano i colpi di scena. Secondo le ultime anticipazioni, Maria De Filippi ha perso davvero le staffe nei confronti del nuovo cavaliere, Nicola: ecco cosa è successo in studio.

Maria De Filippi perde le staffe

La settimana prossima andrà in onda la prima puntata del trono over di Uomini e Donne, dopo lo stop previsto per le vacanze estive. Il noto programma di Canale 5 da anni appassiona il pubblico a casa con le diverse storie avvincenti dei protagonisti. Negli ultimi giorni, Maria De Filippi è stata impegnata con le registrazioni del trono over e, secondo le ultime anticipazioni, pare che abbia perso le staffe con il nuovo cavaliere.

Nicola sta approfondendo la sua conoscenza con Valentina D. (ex di Armando Incarnato) e una volta fatta sedere al centro dello studio inseme ad altre due dame, per avere un confronto con loro, quest’ultimo si è lasciato andare in esternazioni poco carine nei confronti di una sua ex fiamma: la reazione della padrona di casa è da applausi.

La reazione delle conduttrice pavese

La padrona di casa ha invitato Valentina e altre due dame a sedersi al centro dello studio per avere un confronto con Nicola. Secondo quanto riportato da una fanpage dedicata al dating show di Canale 5, tutte loro sono uscite in questi giorni con il nuovo cavaliere e, durante la chiacchierata, quest’ultimo parlando delle sue passate frequentazioni, ha fatto delle esternazioni poco carine nei confronti di una vecchia fiamma.

Le sue parole hanno immediatamente infastidito Maria De Filippi che ha ripreso il cavaliere invitandolo ad avere un linguaggio più consono in studio.