Chi è Jeanette, l’ex fidanzata di Armando Incarnato, uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne

Scopriamo tutti i dettagli sulla vicenda di cui sono protagonisti Armando Incarnato di Uomini e Donne e l’ex fidanzata Jeanette, accusati di avere ancora una relazione.

Chi è Jeanette?

Jeanette è l’ex fidanzata di Armando Incarnato, uno dei cavalieri del trono over.

La donna ha preso parte della puntata di mercoledì, 22 gennaio 2020, del trono over per fugare ogni dubbio su una possibile frequentazione fuori dagli studi.

Gianni, Veronica e Barbara e la redazione, infatti, avevano ricevuto alcune segnalazioni, da parte del pubblico, su un’ipotetica storia in corso tra Jeanette e Armando.

Jeanette è quindi venuta in studio per chiarire, una volta per tutte, questa storia. La donna ha dichiarato di non stare assieme ad Armando da due anni e mezzo e di aver continuato ad avere con lui un semplice rapporto lavorativo.

La collaborazione professionale tra i due sarebbe ripresa lo scorso dicembre, quando, essendosi dimessa dal lavoro portato avanti per anni, Jeanette ha deciso di aiutare Armando con il negozio aperto con l’uomo cinque anni fa.

Ora che tra Jeanette e Armando è finita da ormai due anni, infatti, a detta della donna non vi è più il rischio di mischiare il rapporto di coppia con il lavoro e per questo la collaborazione professionale può continuare.

Eppure, secondo Tina Cipollari, tra i due sembra esserci un forte legame che li unisce e rende il loro rapporto diverso da quello di un’amicizia.

Effettivamente, Jeanette è stata ed è ancora molto importante per Armando, visto che la donna lo ha aiutato a risollevarsi in un periodo di ansia e di depressione, in cui era lontano addirittura dalla figlia, dalla famiglia e dagli amici.

La donna ha invece dichiarato di non provare più alcun sentimento per Armando e di non voler più rivivere quello che ha passato in cinque anni con lui.