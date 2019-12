‘Prima o poi crollerò’: Maria De Filippi, la spiazzante rivelazione sul suo futuro

Maria De Filippi si racconta senza freni al TG 5 : “e prima o poi crollerò anch’io”, l’intervista della conduttrice pavese

Il voto più amato del piccolo schermo è, senza dubbio, quello di Maria De Filippi. La conduttrice pavese è al timone di una serie di programmi di successo, che da molti anni entrano nelle case degli italiani regalando emozioni e sano divertimento. In una recente intervista rilasciata a Cesara Buonamici ha parlato del suo lavoro e ha anche svelato un retroscena su suo marito, Maurizio Costanzo. In merito al lavoro ha confessato: “ prima o poi crollerò anch’io”, ecco le parole della conduttrice pavese.

Maria De Filippi parla del suo lavoro

La conduttrice pavese è al timone di una serie di programmi di successo. Nella sua ultima intervista rilasciata alla giornalista del TG 5, Maria De Filippi ha parlato a cuore aperto della sua vita professionale e privata. Spesso è definita la regina del piccolo schermo e in merito a questa affermazione ha precisato di non sentirsi tale, spiegando anche il motivo:

“tutti i reali crollano, e prima o poi crollerò anch’io”

Uno dei punti di forza delle sue trasmissione è il coinvolgimento della gente comune e il racconto di storie che rispecchiano il vissuto di ognuno di noi. E poi ha svelato un retroscena inedito su suo marito: ecco cosa ha detto.

Le parole della conduttrice pavese

Durante l’intervista, il volto di Mediaset si è lasciata andare anche ad alcune confessioni private. Maurizio Costanzo segue molto i programmi di sua moglie e non risparmia le critiche, soprattutto per quanto concerne la trasmissione del sabato sera ‘C’è Posta Per Te’.

Il conduttore romano ha espresso il suo desiderio di mostrare ai telespettatori come vanno a finire le storie che sono racconte nel programma.