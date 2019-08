Maria De Filippi, un incendio divampato poche ore spaventa a morte l’ex tronista di Uomini e donne, Serena Enardu: ” Mi sono spaventata a morte”

Grande paura per Serena Enardu, ex tronista del programma ideato e condotto da Maria De Filippi: incendio nei pressi della sua casa in Sardegna.

Maria De Filippi, paura per l’ex tronista

Tra le troniste più amate della storia di Uomini e Donne sicuramente compaiono i nomi delle due gemelle Serena e Elga Enardu. Le due sorelle sono riuscite a conquistare il pubblico grazie alla loro bellezza ma soprattutto per il loro carattere: donne semplici e molto determinate nella vita. Serena sarà. insieme al suo compagno, la nuova coppia che partecipa al reality show di Canale 5, Temptation Island Vip 2019.La coppia ha deciso di mettere alla prova la loro relazione. In passato, i due sono stati al centro delle voci di gossip per una presunta separazione poi successivamente smentita dall’ex tronista sarda.

Nelle ultime ore, Serena Enardu ha condiviso sui social una serie di Instagram Stories che ha preoccupato non poco il popolo del web. Per quale motivo? La giovane ha raccontato che si è spaventata molto a causa di un incendio divampato vicino casa sua.

Il racconto dell’incendio sui social

L’ex tronista sarda ha raccontato cosa è successo poche ore fa nei pressi della sua abitazione.

«Non mi sono mai spaventata così tanto, temevo arrivasse a casa . Col vicino abbiamo bagnato tutto ciò che c’è attorno. Mi sono spaventata a morte. Non so se è stato appiccato, ma se così fosse mi domando: che persone squallide e tristi ci possono essere in giro?».

Poco dopo, Serena Enardu ha rassicurato i suoi fan precisando che per fortuna non è successo nulla di grave e che sta bene: