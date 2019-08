Maria De Filippi, ‘Voleva la raccomandazione’: emerge l’assurdo retroscena su Teresa Cilia dopo U&D

Uomini e donne è un trampolino di lancio ma spesso, fare il tronista e il corteggiatore per Maria De Filippi non basta e serve una ‘raccomandazione’

Il braccio di ferro tra Teresa Cilia di Uomini e donne di Maria De Filippi e Mediaset non finisce qui. Sono giorni, infatti, che si è ufficialmente aperta la questione “Uomini e donne”, tramite una polemica della Cilia avviata su Instagram.

Lucia Chiorrini replica alle dure accuse di Teresa Cilia, ex tronista di Maria De Filippi

Stavolta a replicare alle parole dure dell’ex tronista è Lucia Chiorrini, una delle autrici del programma di Maria De Filippi. Come replica ad un post condiviso su Instagram di Rudy Zerbi, nel quale si schiera dalla parte ( in una difesa dura e netta ) del lavoro quotidiano di tutti i colleghi della De Filippi, la Chiorrini confessa che Teresa Cilia le avrebbe domandato una raccomandazione per entrare a far parte del ricco cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip:

“Volendo essere ancora più chiari, aggiungo che non solo Fascino non ha diffidato quella persona (anche se, a mio avviso, avrebbe fatto bene), ma quella persona è la stessa che mi inviava sms in cui pretendeva che la tanto famigerata redazione e Fascino la raccomandasse al GF Vip”.

Teresa Cilia si sarebbe vendicata per via della sua richiesta respinta da parte della redazione del noto programma

Possiamo affermare con certezza che Teresa Cilia abbia davvero sollevato un polverone, sia mediatico che giuridico ( considerando che è stata querelata ), mettendosi contro la redazione che, anni fa, la mise sul trono per permetterle di trovare l’amore.

“E dato che alla sua pretesa non è seguito nulla da parte nostra, ecco che la redazione e io compresa siamo diventati i cattivi in attesa dei soliti loro bla bla”.

Pare proprio che questa vicenda regalerà ancora qualcosa su cui discorrere da parte dei fan più accaniti di Uomini e donne e quindi di Maria De Filippi e dall’altra parte di quelli della Cilia, che attualmente è impossibilitata a parlare a causa di una querela partita ai suoi danni da parte di Raffaella Mennoia.