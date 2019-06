Maria De Filippi, il figlio Gabriele bloccato in auto in mezzo alla strada nella notte – Foto

Maria De Filippi, il figlio Gabriele bloccato in auto in mezzo alla...

Il figlio di Maria De Filippi, dopo un anno di lavoro si è concesso qualche giorno di vacanza con gli amici. Un evento però l’ha rischiato di rovinare tutto

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno un figlio insieme: Gabriele Costanzo. I due lo hanno adottato molti anni fa e insieme formano una bellissima famiglia. Il giornalista, infatti, ha anche altri figli, avuti da matrimoni precedenti ed è tra l’altro, già nonno. Gabriele, come ha raccontato più volte la conduttrice, è un bravo ragazzo, ma anche lui in passato le ha dato alcune preoccupazioni, quelle che danno tutti i figli ad una certa età. Poche ore fa, il ragazzo si è trovato in un altro pasticcio.

Maria De Filippi, il figlio Gabriele Costanzo bloccato in strada

Il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è rimasto bloccato in strada per via di una brutta grandinata. Il ragazzo ha voluto rendere tutti i fan partecipi della sua piccola disavventura. Gabriele Costanzo sta cercando di godersi al massimo il relax che solo le vacanze possono dare dopo tanto stress lavorativo.

Poche ore fa ha infatti condiviso una foto in un cui mostra uno scenario molto tranquillo, immerso nel verde. Gabriele si trovava, infatti, a Schilpario, un paesino della Lombardia. Insomma, per adesso una bella vacanza. Ma qualcosa è andato storto in serata.

Gabriele bloccato dalla grandine

Gabriele Costanzo è rimasto bloccato nella sua auto per via di una forte grandinata. Il figlio di Maria De Filippi non ha potuto proseguire per un po’, ma poi il cielo ha smesso di scaricare e lui è potuto tornare a casa.

Una piccola disavventura durata pochi minuti e che sicuramente non pregiudicherà la sua vacanza. Il ragazzo lavora tutto l’anno proprio con la madre, dietro le quinte di Amici. I suoi genitori sono molto orgogliosi di lui.