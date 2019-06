Maria De Filippi nella bufera, borsa di pelle costosissima: il retroscena (FOTO)

Maria De Filippi, durante la pausa estiva si dedica allo shopping ma ai fan non sfugge un dettaglio: le critiche dal web

La moglie di Maurizio Costanzo è stata beccata dal settimanale Chi mentre fa shopping nella capitale.

Maria De Filippi: shopping in centro

Da qualche settimana si sono conclusi tutti i programmi condotti e ideati da Maria De Filippi. Dopo una stagione piuttosto impegnativa, la regina Mediaset si è concessa qualche ore di relax a Roma. La conduttrice, paparazzata dal settimanale Chi, si trova per le strade romane in giro per i negozi. Ai lettori più attenti non è sfuggito un dettaglio. Per la sua giornata di shopping, la moglie di Maurizio Costanzo porta con sé un accessorio piuttosto costosa. La conduttrice indossa una bellissima borsa di Givenchy il cui valore è di 1230 euro (continua dopo la foto).

In passato, il volto di numerosi programmi di Canale 5, è stata duramente attaccata per quanto indossato durante una delle puntata del trono over di Uomini e Donne, ecco perché.

La conduttrice attaccata dai telespettatori: il motivo

In una passate puntata dedicata al trono classico del dating show di Canale 5, la conduttrice è stata duramente criticata per il suo abbigliamento. Per quale motivo? Maria De Filippi, nel tentativo di separare Tina e Gemma Galgani, si precipita al centro dello studio ma ai telespettatori non è sfuggito la sua mise. Nel dettaglio, la conduttrice indossava un maglioncino bianco e un paio di jeans chiari.

I fan della trasmissione però hanno notato che si trattava di un pullover in cachemire di Dior che costa ben 1.180 euro. Sul web si è scatenata una polemica per elevato costo del maglioncino.