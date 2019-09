Maria De Filippi, foto compromettenti a Uomini e donne: costretto a cacciare dallo studio il corteggiatore scoperto: ” è già fidanzato”

Lunedì andrà in onda il primo appuntamento con Uomini e Donne, programma campione di ascolti ideato e condotto da Maria De Filippi.

Secondo le ultime anticipazioni, la puntata sarà ricca di colpi di scena: la padrona di casa è costretta ad eliminare un corteggiatore, ecco perché.

Maria De Filippi manda via un corteggiatore

Tra pochi giorni riprenderà uno dei programmi più amati e seguiti nel nostro Paese ‘Uomini e Donne’ e pare che le prime puntata siano già ricche di colpi di scena. Secondo quanto riportato dal sito di gossip Il Vicolo delle News, in studio si sono presentati una serie di ragazzi per corteggiare Sara Tozzi, la nuova tronista. Tra questi anche Javier Martinez che ha pensato di poter aggirare alle regole previste dal programma di Maria De Filippi.

Il giovane si è presentato la scorsa settimana e, dopo la sua breve presentazione, ha colpito la tronista. I due sono anche usciti in esterna, la quale è andata abbastanza bene. Ma una volta in studio è arrivata una pesante segnalazione da parte di una persona molto vicina al ragazzo. Di cosa si tratta? Una serie di prove che dimostrano che il ragazzo non è single.

La segnalazione e l’eliminazione

Nel corso della seconda puntata Javier Martinez è stato smascherato da una ragazza che ha mandato una serie di Screenshot ad un giornalista che ha immediatamente contattato la redazione del programma.

Nel dettaglio, è emerso che il giovane che avesse una relazione con la ragazza che ha mandato i messaggi alla redazione. Pochi giorni prima di presentarsi come corteggiatore, Javier Martinez ha sentito questa ragazza dicendole che fosse la donna della sua vita. La padrona di casa, con le prove alla mano, ha deciso di eliminare Javier.