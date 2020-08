La celebre conduttrice tv si rivolge in maniera dura ad Alessia Marcuzzi in vista della conduzione di Temptation Island, scopriamo cosa le ha detto

Maria De Filippi è una delle conduttrici storiche e più esperte del panorama televisivo italiano.

La De Filippi ne sa una più del diavolo e questo non si può negare: per tale ragione, sono in molti a seguire i suoi consigli, specialmente quando si tratta di presentare al meglio i programmi Mediaset.

In questo contesto si inseriscono le ultime dichiarazioni di Maria De Filippi su Alessia Marcuzzi. Pare che la donna abbia dovuto riprendere in maniera dura la Marcuzzi in vista della conduzione di Temptation Island. Scopriamo tutti i dettagli!

Le parole di Maria De Filippi su Alessia Marcuzzi

Dopo le rivelazioni sul triangolo formato da Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la conduttrice di Amici parla anche dell’altra protagonista del gossip: Alessia Marcuzzi.

“Alessia è generosa, è buona, di una ingenuità imbarazzante. Ogni tanto le devi proprio dire: svegliati.”

Alessia Marcuzzi ha 47 anni e tanti anni di televisione alle spalle, ma pare abbia molto da imparare da Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo ha fatto un ingresso duro sulla Marcuzzi, in occasione della conduzione di Temptation Island.

Temptation Island è una trasmissione prodotta da Maria De Filippi, un format che lei stessa ha voluto portare Italia, dopo averlo apprezzato all’estero.

La critica dura verso Alessia Marcuzzi

Ritenendo Temptation una sua creatura, la De Filippi vuole che tutto sia impeccabile: anche i conduttori devono esserlo, come Alessia Marcuzzi, che è stata ripresa da Queen Mary.

Come rivelato dalla stessa De Filippi, la conduttrice tv pare abbia avuto da ridire sugli outfit indossati dalla Marcuzzi:

“L’anno scorso, quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle: Alessia, non è che ti puoi mettere sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione. A modo mio. È stata bravissima.”

Un ingresso duro quello della De Filippi, ma che probabilmente la Marcuzzi avrà apprezzato, visti anche gli ottimi risultati ottenuti con Temptation Island e la riconferma di quest’anno.