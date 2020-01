‘Puzza di fumo’ Maria De Filippi, l’intima verità su Costanzo: la domanda privata gela la conduttrice

Uomini e Donne, Maria De Filippi e la domanda di Barbara De Santi su Maurizio: “Ti ho solo sentito dire che puzza di fumo…”, la risposta della conduttrice gela il pubblico

Ieri pomeriggio è andata in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne, programma campione di ascolti condotto da Maria De Filippi. L’appuntamento con il dating show di Canale 5 è stato ricco di colpi di scena. Cosa è successo? Barbara De Santi ha dichiarato di non voler baciare Marcello, spiegando il motivo che si cela dietro la sua scelta.

Barbara De Santi, la domanda su Maurizio

Mercoledì 29 gennaio è andato in onda un nuovo appuntamento con il trono over di Uomini e Donne. Come spesso accade, non sono mancati colpi di scena. La puntata è iniziata raccontato la storia tra la professoressa e Marcello. Sembra che le cose tra loro due procedono tutt’altro che a gonfie vele. Per quale motivo?

Barbara ha affermato che non intende baciare il cavaliere per un motivo che ha lasciato tutti senza parole.

La scelta della dama

Il problema per la professoressa è la differenza di età ed in merito a quest’ultimo punto ha fatto una domanda imbarazzante a Maria De Filippi. La padrona di casa ha rivelato che in passato ha ricevuto molte critiche ma di non averle dato peso. Inoltre, la dama ha dichiarato di non voler baciare Marcello in quanto lui fuma e lei odia profondamente la puzza di fumo. La moglie di Maurizio Costanzo ha poi espresso la sua opinione sulla loro relazione, precisando:

“Ti ho solo sentito dire che puzza di fumo. Non hai detto mi piace come parla, che possa diventare un punto di riferimento, che mi possa far crescere. Ho sentito dire è vestito meglio di quelli in prima fila. Chi vivrà vedrà”

Insomma, Maria si è un po’ irritata per la domanda della dama. Il rapporto con Maurizio era basato su altri presupposti per cui la differenza d’età risultava un dettaglio superabile, nel caso specifico di Barbara i problemi sembrano essere piuttosto altri.