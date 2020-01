Secondo figlio in arrivo, Maria De Filippi: la famiglia si allarga, a Uomini e donne presto l’annuncio

Secondo figlio in arrivo, Maria De Filippi: la famiglia si allarga, a...

Una notizia che riempie i fan del programma di gioia. Maria De Filippi presto potrebbe dare il lieto annuncio sulla dama di Uomini e donne

Uomini e Donne, è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano nella fascia pomeridiana. Il format condotto da Maria De Filippi, aiuta da anni ‘uomini e donne’ nella ricerca della propria anima gemella.

Dopo il programma sono tante le coppie che per un motivo o per un altro si sono separate, altrettante invece ancora oggi hanno coltivato la loro relazione costruendo progetti sempre nuovi, dal matrimonio ad allargare la famiglia.

In una delle scorse puntate,è intervenuta nell’arco del Trono Over del dating Show condotto dalla De Filippi una delle coppie che da sempre ha emozionato il pubblico, venuta per fare un annuncio davvero importante. Scopriamo di più.

Bimbo in arrivo per una delle coppie di U&D

A salutare lo studio di Uomini e Donne, una delle coppie più amate del Trono Over, quella formata da Paola Barrese ed Enzo Capo.

Dopo un inizio che non lasciava ben sperare ad un proseguimento della loro relazione, a causa dell’eccessiva gelosia di lui. I due oggi si dicono felicissimi e le gelosie sembrano essersi appianate.

Grandi progetti hanno in serbo per il loro futuro, tra questi un bambino presto in arrivo.

Enzo e Pamela presto genitori?

Non è noto se la bella Pamela Barrese sia in attesa o meno del primo figlio da Enzo Capo, ma stando alle recenti dichiarazioni rilasciate durante la loro apparizione a Uomini e Donne, la notizia potrebbe arrivare molto presto.

I rumors rivelano che la coppia possa annunciare la gravidanza entro la fine del 2020.

La notizia ha sicuramente emozionato lo studio e i fan della coppia che auspicano la loro felicità e la realizzazione di tutti i loro progetti.