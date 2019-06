Maria De Filippi beccata senza trucco ‘È irriconoscibile’: la foto da il giro del web

Maria De Filippi irriconoscibile. La Regina di Canale Cinque è stata paparazzata senza un filo di trucco e con capelli disordinati, lo scatto ha fatto il giro del web

La bravissima conduttrice di Canale Cinque, Maria De Filippi è una delle conduttrici più seguite e amate dal pubblico italiano. La donna seguitissima da milioni di followers è sempre impeccabile e preparatissima quando conduce i suoi programmi televisivi, Uomini e Donne, Amici di Maria De FIlipp e C’è posta per te.

Sicuramente è una delle conduttrici più amate e preparate di Canale Cinque e solo una d loro le può tener testa, Barbara D’Urso che a quanto pare, non sono in buoni rapporti.

Maria De FIlippi irriconoscibile

Maria De Filippi, oltre ad essere una donna di spettacolo e una conduttrice d’eccellenza è anche una mamma,moglie e personaggio pubblico e come tale spesso e volentieri anche lei, viene beccata senza trucco e completamente sfatta. La conduttrice in realtà a differenza delle sue colleghe che amano i fronzoli e le paillettes,non ama mostrarsi sempre in ottime condizioni, ma che nelle ultime ore, una foto che la riguarda sta facendo il giro del web. La conduttrice infatti è apparsa in condizioni disastrose, senza trucco e con i capelli sfatti.

La foto risale a qualche anno fa dove la conduttrice è apparsa con un viso provato dalla stanchezza e con occhiaie. Molti sono stati gli utenti del web che hanno commentato la foto come qualcosa di assurdo. Alcuni infatti hanno criticato la conduttrice definendole addirittura irriconoscibile.

Uomini e Donne ritorna a settembre

Nonostante il programma sull’amore sia uno dei programmi più seguiti di sempre, pare che anche Maria De Filippi con la sua troupe sia andata finalmente in vacanza, dopo un anno pieno di lavoro. La conduttrice infatti ha deciso di mettere un punto al dating show del primo pomeriggio e dedicare un po di tempo a se stessa e alla sua famiglia.

Ma per i fan più accaniti della conduttrice e di Uomini e Donne non c”è da preoccuparsi. Infatti il programma sull’amore verrà trasmesso di nuovo a settembre per una nuova stagione di Uomini e Donne, con tantissime novità. Alcuni addirittura vociferano nel ritorno del trono Gay