Maria De Filippi, tutte le curiosità sulla Regina della televisione italiana: carriera, matrimonio e figli

Chi è Maria De Filippi? La celebre ideatrice e conduttrice di programmi Mediaset, come Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici di Maria De Filippi

Scopriamone di più su Maria De Filippi, dagli inizi della sua carriera ai giorni nostri, e sulla sua vita privata.

Chi è Maria De Filippi

Maria De Filippi nasce a Milano, il 5 dicembre del 1961.

Dopo il diploma classico a Pavia, si laurea con lode in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Pavia, specializzandosi in Scienza delle Finanze e tentando la carriera in Magistratura.

La De Filippi è attiva in televisione dal 1992, anno in cui inizia a lavorare per l’emittente televisiva di Canale 5, conducendo il talk show pomeridiano Amici, in sostituzione a Lella Costa.

La conduttrice riesce a consolidare la sua notorietà negli anni successivi, con la produzione di diversi format divenuti poi programmi televisivi di punta di Mediaset. Tra questi vi sono Uomini e donne, programma pomeridiano che, nella sua seconda versione, ha assunto il format di “agenzia matrimoniale”;

C’è posta per te, programma tv serale dove un mittente manda una lettera immaginaria a un destinatario in giro per l’Italia, per svariati motivi; Temptation Island, programma estivo dove delle coppie mettono alla prova il loro amore, lasciandosi anche tentare da alcuni single;

Tú sí que vales, talent show molto simile a La Corrida, a cui possono partecipare tutti coloro che hanno un’abilità, che possa essere il canto, il ballo o altro; e Amici di Maria De Filippi, talent show che consente a giovani ragazzi di mostrare le proprie abilità nel canto e nel ballo.

Dal 1995 vince quasi ogni anno il Telegatto per Miglior talk show o trasmissione oppure come Personaggio Televisivo dell’anno. Nel 2011 riceve il Premio Speciale Arena di Verona al Wind Music Award, mentre dal 2012 a oggi ha vinto numerosi Premi Regia Televisiva.

Nel 2009, conduce il Festival di Sanremo assieme a Paolo Bonolis. Quell’anno, il concorso vede trionfare proprio uno dei cantanti lanciati dal talent show “Amici”, Marco Carta.

Maria De Filippi è proprietaria, con RTI, della società di produzione televisiva Fascino PGT, la quale produce tutte le trasmissioni condotte da lei e dal marito Maurizio Costanzo.

Nel 2013 Maria fonda la web TV Witty TV, il sito Internet e la piattaforma social che rimandando ai programmi prodotti dalla società Fascino PGT.

Ha preso parte, nel ruolo di se stessa, anche a diverse pellicole cinematografiche, come Natale sul Nilo nel 2002 per la regia di Neri Parenti, Finalmente la felicità nel 2011 per la regia di Leonardo Pieraccioni, e a alla serie televisiva italiana I Cesaroni per la regia di Francesco Vicario.

Oggi Maria è ancora una conduttrice, un’autrice e una produttrice televisiva di successo.

Vita privata, figli e attentato

Dopo oltre cinque anni di fidanzamento, il 28 agosto 1995 Maria De Filippi sposa Maurizio Costanzo, celebre personaggio della televisione italiana.

Nel 2002 la coppia prende in affido Gabriele, un ragazzo all’epoca di dieci anni, che Maria e Maurizio decidono di addottare nel 2004. Gabriele ha oggi 27 anni e collabora nei programmi tv della madre.

Non tutti ne sono a conoscenza, ma il 14 maggio 1993 Maria De Filippi è stata vittima di un terribile attentato assieme a Maurizio Costanzo.

Cosa Nostra, infatti, organizzò l’attentato, poi fallito, in via Fauro, a Roma, per ritorsione contro Costanzo, che all’epoca realizzava numerosi programmi incentrati sulla lotta alla mafia.

Cosa Nostra aveva previsto di far esplodere un’autobomba imbottita con 100 kg di tritolo, posizionata in via Ruggero Fauro, poco distante dal teatro Parioli, luogo in cui veniva realizzato il Maurizio Costanzo Show.

Grazie all’incertezza del sicario, che innescò il detonatore dell’autobomba in ritardo, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi uscirono illesi dall’attentato, anche perché si trovavano a bordo di un’auto diversa da quella che usavano di solito.