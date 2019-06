Marco Carta, il padre dell’infermiera accusata di furto: ‘Fabiana si è addossata la colpa per proteggerlo’

Marco Carta e Fabiana Muscas, dopo l’accusa di furto alla Rinascente di Milano, si scagliano l’uno contro l’altro. Adesso interviene il padre della Muscas

L’abbiamo visto ieri sera, a ‘Live-Non è la d’ Urso‘ ed era molto scosso. Si è scusato più volte, dicendo che è possibile che ci sia stato un equivoco e che ha vissuto momenti d inferno che non meritava.

Tuttavia Marco Carta, ex vincitore di Amici e volto conosciuto del piccolo schermo, non era solo.

Assieme a lui c era anche Fabiana Muscas, un’infermiera di 53 anni proveniente da Cagliari, che è accusata di aver rubato sei magliette del valore di 1200 euro assieme al cantante.

Il padre dell’infermiera, Gesuino, è stato intervistato dal ‘Corriere della Sera’ ed ha riportato un’altra versione dei fatti.

Una ‘famiglia tranquilla’ sconvolta dalle accuse

Stando alle sue affermazioni, infatti, la figlia li avrebbe chiamati per raccontare come sono andate realmente le cose e poi svela come Marco Carta abbia scaricato tutto su sua figlia che, per bontà d’animo, si è presa le colpe per salvarlo.

Gesuino è un pensionato di 87 anni ed è sconvolto dalla situazione che si è venuta a creare. Ha anche portato alla luce il forte legame tra la figlia e Marco Carta.

‘È una sua grande fan da anni ed è molto amica di Marco. Non sapevamo che venerdi sarebbe andata a Milano, l’ unica cosa che ci ha detto è che partiva a Roma per un periodo di ferie’.

Barbara d’Urso si schiera con Marco Carta

Stanno uscendo tante indiscrezioni negli ultimi giorni e addirittura la conduttrice di Live, Barbara d’Urso, si schiera a favore del cantante: ‘Marco, dopo l’ accaduto, mi ha scritto un messaggio’ ha detto, dicendo che è convinta che Marco non c entri nulla.

Questa storia ha dell’incredibile : chi sarà davvero innocente e chi colpevole in questa storia di furto?