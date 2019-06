Marco Carta “Ha inscenato il furto”: la tremenda accusa contro il cantante

Marco Carta, subito dopo lo scandalo alla Rinascente di Milano e l’ospitata a “Live”, finisce nella bufera del web: ecco l’incredibile motivo

Marco Carta si è reso protagonista, negli ultimi giorni, di uno “scandalo” legato al furto di parecchie maglie del valore di più di 1000 euro.

“Da grande farò il cantante”. Marco Carta fa un giuramento a se stesso sin da quando ha 6 anni e da quel giorno dedica ogni energia residua alla realizzazione del suo sogno.

Marco Carta e tutti i traguardi raggiunti

E a 34 di traguardi ne ha raggiunti diversi vincendo nel 2008 il talent Amici di Maria De Filippi, conquistando il primo posto a Sanremo nel 2009 con il singolo ‘La forza mia’ e tramutando in una vittoria anche la partecipazione a ‘Tale e quale show’ nel 2017. Al di là della pubblicazione di 6 album in meno di 10 anni e conquistando diversi riconoscimenti.

Il cantante, ex concorrente del talent condotto da Maria De Filippi ( Amici ), è stato beccato a cercare di rubare e subito le autorità sono intervenute per cercare di chiarire l’equivoco.

Insieme a lui c’era una donna di cui finora non si sa nulla eccetto l’eta: 53 anni. Ma chi è? Il legale del cantante ha fatto sapere che Carta è stato giudicato estraneo ai fatti nel processo per direttissima svoltosi al Tribunale di Milano.

Tempismo casuale?

Forse il tempismo non è il suo forte o forse, vista anche l’ospitata di questa sera a Live Non è la D’Urso, era tutto calcolato e preventivato. Probabilmente non lo sapremo mai.

Sta di fatto che se Marco Carta voleva attirare l’attenzione su di sè in occasione dell’uscita del nuovo album ci è proprio riuscito dopo quanto accaduto alla Rinascente di Milano con conseguente arresto, accusa di furto aggravato e rinvio al processo. Sui social la gente si è scatenata tra ironie e insulti vari.