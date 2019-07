Mara Venier ‘Volevano farci litigare’: la verità sul rapporto con Barbara D’Urso

Mara Venier, la Zia di tutti gli Italiani si è concessa ad una lunga intervista a Leggo.

La Zia Nazionale, che da sempre conquista il suo pubblico con la sua spontaneità e semplicità, ha parlato dell’ultima edizione di ‘Domenica In’ che è stata per lei la sua rivincita personale.

La Venier ha poi raccontato la verità sul suo rapporto con la Regina di Canale Cinque, Barbara D’Urso e infine sul nuovo progetto lavorativo, ‘La Porta dei Sogni’.

Ecco quanto rivelato dalla conduttrice veneziana.

Questa ultima stagione di Domenica In è stata un vero successo per la conduttrice Veneziana, la quale con a sua ironia, delicatezza e la sua professionalità è riuscita ad entrare ancora una volta nelle case e nei cuori dei telespettatori.

Nella sua intervista a Leggo, la Venier ha voluto raccontare dal suo punto di vista cosa ha rappresentato per lei questa edizione del programma icona delle domeniche pomeriggio.

‘ci ho messo tutto, cuore, passione e tanta fatica […] E il risultato non è mancato. quella di quest’anno è stata la mia Domenica In più bella, perché è stata quella della mia rivincita personale. Forse avevo anche bisogno di chiudere il cerchio in un certo modo’

poi aggiunge:

Si aprirà una nuova porta nella prossima Stagione dei palinsesti Rai, di nome e di fatto. Vedremo infatti la solare e emozionante Mara Venier alle redini de ‘La porta dei Sogni’.

Ecco di cosa tratterà il suo nuovo progetto televisivo:

‘Sarà un programma sulle emozioni. D’altra parte con me o si ride o ci commuove, non ci sono mezze misure, in fondo io sono questa. È il programma perfetto per me’