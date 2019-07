Mara Venier sotto i ferri, volto tumefatto dopo l’intervento: ‘Necessari 15 punti di sutura’ – Foto

Mara Venier ha dovuto sottoporsi ad un doloroso intervento che le è costato ben 15 punti di sutura. La conduttrice ha spiegato cosa le è successo

Un intervento che doveva essere fatto il più presto possibile. Tra poco Mara Venier si godrà le vacanze con suo marito Nicola Carraro, ma la partenza è stata rimandata per un intervento necessario. La conduttrice ha spiegato tutto sui social.

Mara Venier operata alla bocca: necessari 15 punti

La conduttrice di Domenica In Mara Venier ha fatto preoccupare i suoi fan. La Zia della Tv torna a parlare di sé per un’operazione che ha dovuto subire alla bocca. La conduttrice ha dovuto operarsi ai denti per un problema.

Dopo una certa età, i problemi ai denti cominciano a diventare sempre più frequenti e Mara ha dovuto per forza operarsi. Il dolore c’è, il post operazione l’ha provocato anche perché le sono stati necessari ben 15 punti di sutura.

Mara ringrazia il dottore Fabio Gorni

La conduttrice ha voluto ringraziare pubblicamente i medici che si sono presi cura di lei e e del suo malessere, Fabio Gorni e il suo dentista Cannizzo, noto tra i vip. Insomma, un’operazione di routine che non avrebbe dovuto preoccupare i fan. Ma quelli più sensibili hanno chiesto alla simpatica Mara Venier maggiori dettagli circa l’intervento subito. Ma Mara non ha potuto dilungarsi, perché probabilmente spiegare tecnicamente cosa le hanno fatto i medici risulta un po’ complesso e quindi sui social è meglio evitare.

Venier manca tantissimo in Tv. Ma anche lei ha bisogno di staccare un po’ e prendersi una pausa. E’ stato un anno pieno di lavoro e probabilmente la vedremo spesso in Tv anche il prossimo anno. Quindi concediamole qualche settimana di puro relax con la persona che ha riempito il suo cuore d’amore Nicola Carraro. Tantissimi i messaggi d’affetto sotto la foto in cui si mostra col viso ancora un po’ gonfio per l’intervento e col ghiaccio per provare a placare il dolore.

Sicuramente sarà una gioia passare di nuovo la domenica con lei e il suo contagioso sorriso adesso anche messo apposto da un’equipe medica d’eccezione.