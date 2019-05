Mara Venier “Il marito ha problemi di salute”: il triste e vero motivo dell’addio alla Tv

Mara Venier solo poche ore da ha detto addio alla sua Domenica In che ha riscosso quest’anno un grande successo. Ci sarà anche l’anno prossimo?

Mara Venier si appresta a condurre la sua ultima puntata di Domenica In. La conduttrice, in un’intervista a Gente, ha rivelato quali sono in realtà le sue intenzioni future. Condurrà anche l’anno prossimo il suo programma domenicale? Ecco cosa ha rivelato.

Mara Venier, dubbi sulla sua riconferma

Cosa farà, Mara Venier? Ci sarà anche nella prossima edizione di Domenica In? Pare che ci siano più No che sì, per la tristezza dei fan. La conduttrice potrebbe evitare di accettare un’eventuale proposta per un motivo preciso: le esigenze di suo marito Nicola Carraro.

Viale Mazzini vorrebbe fortemente riconfermarla, dato il grande successo della trasmissione che solo da questa stagione ha avuto al suo timone lei. Ma pare che la Zia non possa permettersi di dire sì.

Mara Venier dice No per la salute di Nicola Carraro?

Secondo il sito Libero.it Mara potrebbe rifiutare il contratto dell’anno venturo per la salute di Nicola Carraro, suo marito. Nell’intervista rivela rivela, infatti:

“Non so che cosa farò. Nicola non era poi così d’accordo quando l’anno scorso decisi di accettare questo incarico, che per me era una rivincita”.

Carraro, come rivelato dalla stessa conduttrice, spesso a Santo Domingo per problemi di salute:

“era scettico perché Domenica In significa essere impegnati tutti i giorni. Lui, invece, vorrebbe che ci godessimo il tempo insieme”.

Se lei rinunciasse per amore di Nicola sarebbe comprensibile e farebbe di lei una persona dal cuore ancora più grande. Però, è anche vero che la Rai senza di lei correrebbe il rischio di essere completamente sopraffatta dalla concorrenza. I vertici dovrebbero cominciare a pensare, sin da ora, ad un’eventuale sostituta o sostituto. Potrebbe riapparire all’orizzonte il nome di Massimo Giletti.