Mara Venier afflitta dal Coronavirus ‘Non dormo da giorni, mi sento fragile’: lo sfogo della conduttrice

Domenica In, Mara Venier è preoccupata: “Mi sento fragile, non dormo da giorni”, le parole della conduttrice a La Stampa

Oggi, domenica 22 marzo, torna Domenica In condotto da Mara Venier. Nella sua ultima intervista rilasciata alla Stampa, la conduttrice ha confermato il suo appuntamento di oggi ma non ha potuto fare a meno di dirsi davvero preoccupata.

Mara Venier, l’intervista a La Stampa

Il contenitore pomeridiano della domenica di RaiUno è una delle trasmissioni più amate dai telespettatori perché , grazie agli ospiti del giorno, si affrontano tematiche importanti, ma non manca mai il divertimento. Come in molti programmi ancora in onda, tutti gli ospiti saranno in collegamento tramite Skype in studio non ci sarà il pubblico. Nel rispetto del norme dettate dal Governo e per garantire la sicurezza di tutti gli ospiti, questi saranno in collegamento tramite Skype e in studio non ci sarà il pubblico.

In questa situazione emergenziale per il nostro Paese a causa del diffondersi del coronavirus, Mara Venier ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui esprime tutta la sua preoccupazione.

Le parole della conduttrice

La scelta di andare in onda con Domenica In, è stata solo sua. Mara Venier, nonostante sia contenta di ritornare al timone del programma, non nasconde la sua paura e afferma: