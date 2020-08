Mara Venier, brutto incidente poche ore fa: la conduttrice costretta a letto di nuovo

Mara Venier, nuovo infortunio per la conduttrice: “Devo farmi benedire”, ecco cosa è successo

La docilissima Mara Venier torna sui social per raccontare del piccolo incidente di cui è stata protagonista nelle ultime ore.

Stando a quanto raccontato dalla nota conduttrice, è caduta al rientro da una cena con amici e famiglia: ecco cosa è successo.

Mara Venier, piccolo incidente a casa

Durante il lock down, Mara Venier si è presentata negli studi di Domenica In con il piede ingessato. La conduttrice veneziana, infatti, è caduta dalle scale e, prima di andare in onda con il suo consueto appuntamento della domenica, non si è recata subito in ospedale. Ha scelto di condurre il contenitore della Rai senza conoscere le reali condizioni di salute. Quella caduta le è costata una frattura del cuboide del piede. In una recente intervista, la zia d’Italia, così come viene chiamata affettuosamente dal suo pubblico, ha rivelato di aver temuto il peggio.

In queste ore, la conduttrice è tornata nuovamente sui social e ha raccontato, con quel pizzico di ironia, cosa le è successo al rientro da una bellissima serata passata con i suoi amici e la sua famiglia.

Il racconto della conduttrice

In queste ultime ore, Mara Venier è stata protagonista di un piccolo incidente domestico. Tramite una serie di Instagram stories, la conduttrice veneziana ha rivelato di essere inciampata in quanto ammette di non aver visto il gradino in giardino. Per fortuna, nulla di rotto ma il ginocchio le fa male: “Una bella botta”.

Dopo lo spiacevole imprevisto che le è capitato questa notte, la zia d’Italia non ha perso il suo sorriso e con ironia ha affermato:

“È arrivato il momento di andare a farmi benedire”

In effetti le stanno capitando di tutti i colori, Mara non ne può più. Con la sua ironia però riesce sempre ad alleggerire il tutto.