‘Sono finita in un incubo’ Mara Venier distrutta dal Coronavirus: la confessione della conduttrice

Mara Venier, l’amaro sfogo sul coronavirus: “Ho capito di essere finita in un incubo”, l’intervista al settimanale DiPiù

Tra i programmi più seguiti della domenica vi è sicuramente Domenica In, condotto da Mara Venier. Il contenitore della RAI, come molti altri programmi, è cambiato in seguito all’emergenza sanitaria covid-19. Infatti, molti dei personaggi del mondo dello spettacolo sono ‘accolti in studio’ mediante collegamento video. In merito al coronavirus, la conduttrice si è detto davvero preoccupata: ecco le sue parole al magazine Di Più.

L’intervista a Mara Venier

E’ passato più di un mese da quando il nostro Paese ha dovuto fare i conti con un nemico invisibile: il coronavirus. Il virus ha radicalmente cambiato le nostre abitudini e stravolta all’improvviso la vita di ognuno di noi. In una recente intervista al settimanale DiPiù, il volto di Domenica In, mostra le sue ansie e le sue debolezze. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, per tutelare la salute dei suoi cari, la zia d’Italia ha scelto limitare quanto più possibile gli spostamenti ed esce solo per le riprese della trasmissione.

Tuttavia, la situazione in cui versa l’Italia la spaventa molto.

Le parole della conduttrice

In questa situazione emergenziale per il nostro Paese a causa del diffondersi del coronavirus, Mara Venier ha rilasciato un’intervista al magazine Di Più in cui esprime tutta la sua preoccupazione. La conduttrice ha affermato che sembra essere finita in un incubo.

Una sera, rientrando dagli studi Rai, ho capito di essere finita in un incubo: mi sono fermata sul pianerottolo del mio palazzo, stavo per entrare e invece mi sono bloccata. Istintivamente, mi sono spogliata di tutti i vestiti, ho tolto le scarpe e sono corsa sotto la doccia.

Non molte settimane fa, si è anche detta preoccupata per il marito, Nicola.