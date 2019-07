Mara Venier ‘Deve operarsi per evitare l’amputazione’: il commovente appello sui social

Mara Venier ha avuto la sua rivincita lavorativa, adesso il pubblico la segue con affetto ed è più attento: sui social l’appello non è passato in sordina

La conduttrice di Domenica In, ha da poco pubblicato sui social un appello davvero straziante che ha commosso tutti i suoi fan. Mara Venier ancora una volta dimostra di essere una donna molto sensibile. Dopo il successo della sua domenica, la Mara della Rai

Mara Venier, l’appello per Jo sui social

Una Mara Venier vincente dal punto di vista lavorativo quella che celebriamo in questi giorni. La conduttrice è stata elogiata a destra e a manca e finalmente tutti i suoi sforzi hanno avuto degli ottimi frutti. Ha dimostrato, in questi mesi, di avere ancora tanto da dire e dare alla televisione.

La conduttrice resta però sempre una persona umile e sensibile ed è per questo che non ha potuto fare a meno di fare un appello per una bambina bisognosa d’aiuto. Lei si chiama Jo e deve affrontare un’operazione assolutamente necessaria perché possa essere autonoma nei movimenti.

L’appello di Mara per Jo

Un appello che non poteva passare inosservato quello di Mara Venier. La sua è una sorta di preghiera per un’operazione assolutamente necessaria per una piccola con problemi motori. La conduttrice ha postato sui social l’articolo che racconta la storia di Jo, due anni, nata con diverse malformazioni scheletriche agli arti inferiori, tra cui l’emimelia tibiale.

Per via di queste malformazioni, a Jo mancano due ossa, le tibie appunto. Il ginocchio e la caviglia vanno letteralmente ricostruiti. La bambina per adesso non può camminare. In Italia, l’unica soluzione è l’amputazione ma per fortuna la medicina può ancora fare qualcosa per lei.

Un’operazione in Florida potrebbe permetterle di camminare, ricostruendo gli arti. Ma le cure necessitano ovviamente di ingenti somme di denaro che la famiglia per adesso non può assolutamente permettersi: ci vogliono 500mila euro circa.

Per chi volesse aiutarla, è stata lanciata una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme. Anche la conduttrice ha voluto raccontare la storia di Ho per spronare tutti a dare il proprio personale contributo.